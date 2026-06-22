"손흥민은 팀의 리더" '이게 바로 대한민국 캡틴의 위상' SON 인기 미쳤다…전 세계 팬 매료 '뜨겁게 응원'[몬테레이NOW]

22일(한국시각) 대한민국 월드컵대표팀이 2026 북중미 월드컵 남아공과의 경기를 위해 멕시코 몬테레이에 입성했다. 대표팀 숙소로 들어서는 손흥민의 모습. 몬테레이(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.22/

22일(한국시각) 대한민국 월드컵대표팀이 2026 북중미 월드컵 남아공과의 경기를 위해 멕시코 몬테레이에 입성했다. 대표팀 숙소로 들어서는 손흥민의 모습. 몬테레이(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.22/

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]"손흥민 선수가 제일 기대된다."

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'캡틴' 손흥민(LA FC)의 인기는 장소를 가리지 않았다. 전 세계 팬들이 손흥민의 일거수일투족에 뜨겁게 반응했다.

홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 22일(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이 땅을 밟았다. 태극전사들을 태운 전세기는 멕시코의 과달라하라를 떠나 몬테레이에 안전하게 착륙했다. 비행 시각은 약 1시간 5분. 선수단은 공항에 내리자마자 몬테레이의 숙소로 이동해 새 여정을 시작했다.

태극전사들의 입성 소식에 몬테레이는 들썩였다. 선수단이 묵을 숙소 근처에는 4시간여 전부터 팬들이 하나둘 모여들었다. 호텔 측에선 만약을 대비해 안전 관리에 집중하는 모습이었다. 선수들이 숙소에 도착할 시각이 임박하자 팬들은 더 늘어났다. 이날 현장에는 국내외 팬 100여명이 자리해 태극전사들을 뜨겁게 환영했다. 체감 온도가 40도에 육박하는 무더운 날씨에도 팬들의 얼굴은 무척이나 밝았다.

22일(한국시각) 대한민국 월드컵대표팀이 2026 북중미 월드컵 남아공과의 경기를 위해 멕시코 몬테레이에 입성했다. 대표팀 숙소로 들어서는 손흥민의 모습. 몬테레이(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.22/

22일(한국시각) 대한민국 월드컵대표팀이 2026 북중미 월드컵 남아공과의 경기를 위해 멕시코 몬테레이에 입성했다. 대표팀 숙소로 들어서는 손흥민의 모습. 몬테레이(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.22/

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선수들은 팬들의 응원 속 힘차고 당당한 걸음으로 숙소에 들어섰다. 현지 방위대와 경찰의 호위를 받으며 한명씩 들어섰다. 최고 데시벨은 단연 손흥민이었다. 손흥민이 모습을 드러내자 팬들은 크게 환호하며 플래시 세례를 보냈다.

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이예린 씨는 "선수들에게 더 힘을 주기 위해서 왔다. 손흥민 선수가 남아공전에서 한 골이라도 넣었으면 좋겠다. 1, 2차전을 봤고 3차전도 직관할 예정이다. (한국이) 3대0으로 이길 것 같다"고 했다. 박주원 씨도 "손흥민 선수가 제일 기대된다. 마지막 경기는 경기장에 직접 가서 응원할 예정"이라고 목소리에 힘을 줬다.

손흥민을 응원하는 것은 외국인 팬들도 마찬가지였다. 멕시코 팬인 헤수스 카베요 아기레 씨는 "한국 대표팀은 훌륭한 팀이기 때문에 환영의 뜻을 전하고 싶었다. 한국과 남아공에서의 3차전에서는 한국을 응워할 것이다. 나에게 한국은 특별한 팀이고 정말 좋은 선수들이 많다고 생각하기 때문이다. 특히 손흥민은 팀의 리더고 동료들에게 큰 신뢰와 자신감을 심어주는 선수라고 생각한다"고 했다. 일본인 팬인 야마기시 미요 씨는 "일본 축구대표팀이 어제까지 여기 묵었는데, 한국 대표팀이 온다고 해서 와봤다. 손흥민 선수를 볼 수 있을까 싶었다"며 웃었다.

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한국은 25일 오전 10시 멕시코 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전을 치른다.

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몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com