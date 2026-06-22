손흥민도 해보지 못한 '월드컵 멀티골' 日 슈퍼스타. 끝없는 찬사 "결정력은 홀란-케인급"

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 슈퍼스타 우에다 아야세를 향한 극찬이 이어지고 있다.

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일본은 21일(한국시각) 멕시코 몬테레이의 에스타디오 몬테레이에서 열린 튀니지와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전에서 4대0 대승을 거뒀다. 아시아 최초 월드컵 4골이라는 기록을 세운 일본은 32강 진출이 매우 유력해졌다.

경기 초반부터 압도적인 차이를 증명한 일본이었다. 전반 4분 만에 터진 카마다 다이치의 선제골로 앞서간 일본을 이끈 건 이번 시즌 기량이 제대로 만개한 우에다였다. 전반 9분 우에다는 골키퍼의 롱킥을 힘으로 잡아낸 뒤에 수비수를 떨쳐내고 결정적인 기회를 만들어줬다.

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우에다의 첫 골은 전반 31분에 나왔다. 튀니지의 골을 끊어낸 일본이 곧바로 공격에 나섰다. 페널티박스에서 다소 먼 곳에서 공을 잡은 우에다는 오른쪽으로 방향을 잡더니 과감하게 슈팅을 날려 튀니지 골대 구석에 꽂았다.

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우에다의 활약은 끝나지 않았다. 후반 24분 우에다는 순간적으로 2선으로 내려오면서 수비수들을 끌어당긴 뒤에 돌아뛴 이토 준야에게 환상적인 원터치 패스를 찔러줬다. 이토가 깔끔하게 마무리하면서 일본이 완벽하게 승기를 잡았다.

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쐐기를 박은 선수 역시 우에다였다. 후반 38분 일본이 압박에 성공한 뒤에 공격에 나섰다. 우측에서 사노 카이슈가 크로스를 올려주자 우에다가 절묘한 헤더로 멀티골을 터트렸다. 아시아 선수가 월드컵 1경기에서 2골을 넣는 일은 정말 보기 힘든 일이다. 한국 축구 역사에서는 조규성이 유일하다.

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경기 후 영국 스카이 스포츠는 우에다를 향한 극찬을 쏟아냈다. 매체는 '일본은 적어도 겉으로 보기에는 슈퍼스타들로 가득한 팀은 아니다. 하지만 이번 경기에서 우에다가 보여준 결정력은 엘링 홀란과 해리 케인 같은 세계 정상급 공격수들과 견줄 만했다"며 치켜세웠다.

이어 "2025~2026시즌 네덜란드 에레디비시 득점왕에 오른 페예노르트 공격수 우에다는 그야말로 막을 수 없는 활약을 펼쳤다. 클럽 경력 최고의 퍼포먼스를 세계 무대에서도 유감없이 보여줬다"며 극찬을 이어갔다.

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스카이 스포츠는 "첫 번째 골은 먼 거리에서 터진 강력한 슈팅이었고, 두 번째 골은 훌륭한 헤더였다. 두 장면 모두 그의 다양한 공격 능력을 증명했다. 두 골 모두 본능적인 마무리였다. 하지만 그의 재능이 가장 잘 드러난 순간은 이토의 골을 도운 장면이었다. 그의 상황 판단 능력과 동료들과의 연계 플레이는 매우 큰 강점이라고 할 수 있다"고 덧붙였다.

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우에다는 페예노르트와 월드컵에서의 뛰어난 활약을 통해 이번 여름 이적시장 핫매물로 떠오르고 있다.