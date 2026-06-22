'차범근 며느리' 한채아, 으리으리한 평창동 시댁 옥상뷰 자랑 "비현실적"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한채아가 시댁 옥상 대청소에 나섰다.

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22일 한채아의 유튜브 채널에는 '뷰 맛집 시댁 옥상 ｜여기서 뭘 하면 좋을까요?'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 한채아는 자신이 결혼 후 거주했던 시댁을 찾았다. 그는 "봄이(딸 이름)가 태어나고 처음 시댁에 들어가 살았던 집"이라며 추억이 담긴 공간을 소개했다.

특히 한채아는 가족들이 자주 이용했던 옥상 공간을 둘러보며 "남편이 이 공간을 정말 좋아한다. 친구들을 불러 맛있는 것도 시켜 먹고 그랬던 곳"이라고 설명했다. 이어 "주방을 1층만 쓰지 말고 이 공간도 활용해보라고 해서 청소하러 왔다"고 말했다.

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옥상 뷰를 감상하던 한채아는 "너무 좋다. 비현실 적이다"라면서 감탄했다.

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하지만 오랜 기간 사용하지 않은 탓에 옥상은 각종 짐들로 가득 차 있었다. 한채아는 "이 뷰를 보면서 요리도 하고 싶었는데 생각보다 치울 게 너무 많다"며 난감한 표정을 지었다.

정리 도중에는 결혼 전 사용했던 물건들도 대거 발견됐다. 한채아는 오래된 촛불 제작 도구와 재료들을 보며 "사실 이런 것들은 다 제 것"이라며 "결혼 전에 방 하나를 캔들 작업실로 꾸밀 정도로 초 만들기에 진심이었다"고 회상했다.

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이어 캔들 지도자 자격증까지 발견한 그는 "저도 처녀 때는 별걸 다 하고 살았다. 집에서 그림도 그리고 초도 만들고 감성적인 사람이었다"고 웃었다.

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청소를 마친 뒤 한채아는 탁 트인 옥상 전망을 바라보며 "여기서 사람들과 대화도 하고, 캔들 만들기 같은 취미 활동도 하면 좋을 것 같다"며 새롭게 꾸며질 공간에 대한 기대감을 드러냈다.

한편 한채아는 2018년 차범근 전 국가대표 감독의 아들 차세찌와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.co