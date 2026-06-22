Advertisement
광고 닫기

'차범근 며느리' 한채아, 으리으리한 평창동 시댁 옥상뷰 자랑 "비현실적"

입력

'차범근 며느리' 한채아, 으리으리한 평창동 시댁 옥상뷰 자랑 "비현실적"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한채아가 시댁 옥상 대청소에 나섰다.

22일 한채아의 유튜브 채널에는 '뷰 맛집 시댁 옥상 ｜여기서 뭘 하면 좋을까요?'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 한채아는 자신이 결혼 후 거주했던 시댁을 찾았다. 그는 "봄이(딸 이름)가 태어나고 처음 시댁에 들어가 살았던 집"이라며 추억이 담긴 공간을 소개했다.

특히 한채아는 가족들이 자주 이용했던 옥상 공간을 둘러보며 "남편이 이 공간을 정말 좋아한다. 친구들을 불러 맛있는 것도 시켜 먹고 그랬던 곳"이라고 설명했다. 이어 "주방을 1층만 쓰지 말고 이 공간도 활용해보라고 해서 청소하러 왔다"고 말했다.

옥상 뷰를 감상하던 한채아는 "너무 좋다. 비현실 적이다"라면서 감탄했다.

'차범근 며느리' 한채아, 으리으리한 평창동 시댁 옥상뷰 자랑 "비현실적"

하지만 오랜 기간 사용하지 않은 탓에 옥상은 각종 짐들로 가득 차 있었다. 한채아는 "이 뷰를 보면서 요리도 하고 싶었는데 생각보다 치울 게 너무 많다"며 난감한 표정을 지었다.

정리 도중에는 결혼 전 사용했던 물건들도 대거 발견됐다. 한채아는 오래된 촛불 제작 도구와 재료들을 보며 "사실 이런 것들은 다 제 것"이라며 "결혼 전에 방 하나를 캔들 작업실로 꾸밀 정도로 초 만들기에 진심이었다"고 회상했다.

이어 캔들 지도자 자격증까지 발견한 그는 "저도 처녀 때는 별걸 다 하고 살았다. 집에서 그림도 그리고 초도 만들고 감성적인 사람이었다"고 웃었다.

청소를 마친 뒤 한채아는 탁 트인 옥상 전망을 바라보며 "여기서 사람들과 대화도 하고, 캔들 만들기 같은 취미 활동도 하면 좋을 것 같다"며 새롭게 꾸며질 공간에 대한 기대감을 드러냈다.

한편 한채아는 2018년 차범근 전 국가대표 감독의 아들 차세찌와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.co

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement