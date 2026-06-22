"얼굴 가려도 카리나" 에버랜드 깜짝 방문...모자 푹 눌러써도 드러난 존재감

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 에스파 카리나가 모자를 푹 눌러쓴 채 놀이동산을 찾았지만, 감출 수 없는 미모와 존재감으로 시선을 사로잡았다.

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22일 에스파 공식 SNS에는 "When in Everland(에버랜드에 왔다면)"이라는 글과 함께 에버랜드 방문 영상이 게재됐다.

영상 속 카리나는 모자를 착용한 채 편안한 차림으로 놀이공원을 찾았다. 많은 사람이 몰리는 곳인 만큼 얼굴 대부분을 가렸지만, 작은 얼굴과 또렷한 이목구비, 독보적인 분위기는 숨길 수 없었다. 모자로 얼굴을 가렸음에도 단번에 카리나임을 알아볼 수 있는 비주얼이 감탄을 자아냈다.

또한 카리나는 강렬한 레드 민소매에 회색 카디건을 가볍게 걸친 스타일링으로 놀이공원 패션의 정석을 보여주며 시선을 집중시키기도 했다.

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카리나는 사파리 버스를 타고 동물들을 가까이에서 관람하며 즐거운 시간을 보냈다. 호랑이와 곰을 만나자 무서워하는 표정을 짓는가 하면, 기린이 눈앞에 나타나자 시선을 떼지 못하며 호기심 가득한 모습을 보였다.

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또한 판다월드를 찾은 카리나는 많은 사랑을 받는 쌍둥이 루이바오, 후이바오를 직접 만나자 감격한 듯 손으로 입을 가리며 설렘을 감추지 못했다.

놀이기구를 즐기는 모습도 공개됐다. 카리나는 회전 놀이기구에 탑승한 채 무서운 듯 눈을 질끈 감거나, 환한 미소와 브이 포즈를 선보이며 즐거움을 만끽했다. 해맑게 웃는 모습에서는 특유의 사랑스럽고 밝은 에너지가 고스란히 전해졌다.

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한편, 에스파는 지난 5월 29일 정규 2집 'LEMONADE'를 발매했다.

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anjee85@sportschosun.com