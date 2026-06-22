이수경, 갑자기 방송서 사라진 이유…"피부병·사업 실패에 우울증까지"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이수경이 "심한 피부병으로 은퇴를 고민했었다"라며 우울증과 대인기피증을 겪었던 시절을 담담히 털어놓는다.

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22일 방송되는 tvN STORY '남겨서 뭐하게 48회에서는 '연예계 대표 강태공' 이태곤, 그리고 먹방 요정 배우 이수경이 게스트로 합류해 차원이 다른 '자급자족 제주 한 상'을 선보인다.

이날 이수경은 한동안 대중 앞을 떠나야만 했던 가슴 아픈 속사정을 고백해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 그는 "심한 피부병으로 은퇴를 고민했었다"라며 우울증과 대인기피증을 겪었던 시절을 담담히 털어놓는다.

연이은 사업 실패 스트레스로 몸과 마음이 아팠던 이수경의 이야기에 이태곤은 친오빠처럼 안타까워하며 따뜻한 위로를 건넸다는 후문이다.

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또한 이태곤과 이수경은 과거 시청률 40%를 돌파했던 드라마 '하늘이시여'에서 친남매로 호흡을 맞췄다. 이에 무려 23년 만에 예능에서 재회한 두 사람은 여전히 자상한 오빠와 싹싹한 여동생의 케미를 뽐내며 훈훈함을 더한다.

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한편, tvN STORY '남겨서 뭐하게' 48회 제주 특집은 22일(월) 저녁 8시 방송된다.

anjee85@sportschosun.com