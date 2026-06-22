두산이 웃을까, KIA가 웃을까 '빅3' 이도류 김지우, ML 포기→신인 드래프트 참가 급선회

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 홈런레이스에서 우승한 서울고 김지우가 타구를 넘기는 장면. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

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[스포츠조선 정현석 기자]2027년 KBO 신인 드래프트 시장을 흔들 초대형 변수가 발생했다.

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고교 2학년 시절부터 일찌감치 차기 드래프트 '빅3'로 꼽혔던 서울고등학교의 투타 겸업 유망주 김지우가 메이저리그(MLB) 구단들의 구애를 뿌리치고 KBO리그 도전을 공식 선언했다.

김지우는 22일 자신의 SNS 계정을 통해 "밤낮으로 깊이 고민하고 가족 및 서울고 김동수 감독님, 주변 분들과 상의한 끝에 이번 MLB 구단의 제안을 정중히 사양하고 KBO 신인 드래프트에 참가하기로 결정했다"고 직접 밝혔다. 그는 "실제 계약 임박 단계까지 갈 만큼 가슴 벅찬 제안을 받았지만, 가장 원하는 것은 한국의 뜨거운 야구장에서 팬들의 함성 속에 방망이를 힘껏 돌리는 것이었다"며 "KBO 무대에서 먼저 실력을 증명하고 팬들에게 인정받은 후 훗날 더 단단한 모습으로 세계 무대에 도전하겠다"고 드래프트 참가 이유를 분명하게 밝혔다.

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 홈런레이스 예선에 참가한 서울고 김지우가 활짝 웃고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 고교 빅3로 평가받는 덕수고 엄준상, 부산고 하현승, 서울고 김지우(왼쪽부터)가 함께 포즈 취하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

김지우의 이번 드래프트 신청 결심으로 반가운 구단은 전체 2,3순위 지명권을 쥐고 있는 두산 베어스와 KIA 타이거즈다.

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당초 이번 드래프트는 고교 최대어로 꼽히는 대형 유망주들이 포진해 역대급 '풍년'으로 기대를 모았다. 그러나 '빅3' 중 한 명이었던 덕수고 엄준상이 애리조나 다이아몬드백스 입단을 확정 지으며 미국행을 택하자 드래프트 상위 순번 구단들의 셈법이 복잡해지기 시작했다.

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여기에 서울고 김지우마저 메이저리그 복수 구단으로부터 구체적인 계약서와 함께 야수로서의 가치를 높게 평가받아 미국행이 임박했다는 소문이 돌자, 전체 2순위 두산과 3순위 KIA 타이거즈의 스카우트 팀에 비상이 걸렸다. 자칫하면 '빅3' 중 하현승(선린인터넷고) 1명만 국내에 남는 최악의 시나리오가 현실화될 수 있기 때문. 드래프트 참가를 선언한 하현승은 1순위 지명권을 쥔 키움 히어로즈의 픽이 될 공산이 큰 상황.

만약 김지우까지 미국으로 떠났다면 두산은 2순위 지명권을 쥐고도 '빅3' 선택권 조차 없는 상황에 직면할 수 있었다. 3순위 KIA 역시 두산이 좌완 투수 보강을 위해 다른 선택을 할 경우 김지우를 지명할 수 있는 가능성이 있는 팀 중 하나다.

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 홈런레이스에서 우승한 서울고 김지우가 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

김지우는 현재 서울고에서 내야수와 투수로 활약하며 고교 야구 무대를 평정하고 있는 특급 유망주. 특히 본인이 "어릴 때부터 주로 훈련했던 야수에 더 큰 매력을 느끼고 흥미가 있다"고 밝힌 만큼, 프로 무대에서는 '대형 거포 내야수'로서의 성장 가능성이 매우 높게 점쳐진다. 지난 8일 열린 고교·대학 올스타전에서도 홈런레이스에서 우승을 차지하며 야수로서의 스타성을 유감없이 발휘한 바 있다.

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김지우의 드래프트 합류로 상위 라운드 구단들의 눈치싸움은 더욱 치열해질 전망이다.

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김지우의 KBO 잔류 선언은 드래프트 상위 지명권을 가진 팀들 연쇄적으로 한단계라도 더 높은 수준의 선수를 선발할 수 있는 기회를 선물한 셈이다.

메이저리그라는 화려한 무대 도전 대신 한국 팬들의 함성을 먼저 선택한 김지우. 그의 고심 끝 결정이 다가올 신인 드래프트 전체 판도를 어떻게 뒤흔들지, 야구계의 시선이 두산과 KIA의 선택을 향하고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com