진서연, '문콕' 가해자 적반하장에 분노..."사과하면 끝낼 일인데"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 진서연이 정차 중 이른바 '문콕' 사고를 당한 뒤 상대 운전자의 태도에 답답함을 토로했다.

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진서연은 22일 자신의 SNS를 통해 문콕 피해 사실을 알리며 당시 상황을 상세히 전했다.

그는 "지금 정차된 내 차를 옆 차 트럭에서 문 열다가 내 차 뒤범퍼를 콕 했다"고 운을 뗐다.

이어 "내가 시동을 끄고 차 안에 앉아 있었는데 차가 출렁했다"며 "나가서 '아저씨 괜찮으세요'라고 물었더니 본인은 괜찮다고 하더라. 그런데 정작 나는 괜찮은지 묻지 않았다"고 당시를 떠올렸다.

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문제는 사고 이후 상대 운전자의 반응이었다. 진서연은 "위치가 본인 문콕 위치가 아니라며 계속 우기셨다"며 "나는 의자가 출렁할 정도로 충격을 느꼈는데도 아니라고 하더라"고 밝혔다.

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이어 "지울 수 있는 정도라면 문제 삼지 않겠다고 했다. 그런데 새 차인데 하필 그 부분만 콕 찍혀 있으니 맞을 수도 있다고 하더라"며 황당한 심경을 드러냈다.

특히 그는 "내 차에는 카메라가 6개 달려 있다. 문콕하는 순간도 다 찍혀 있었다"며 "이미 영상이 남아 있는데도 아니라고 주장했다"고 강조했다.

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진서연은 "사과만 하면 문제 삼지 않겠다고 몇 번이나 이야기했다"며 "그런데 자꾸 에둘러 말하고 인정하지 않더라. 심지어 못 믿겠으면 경찰을 부르라고 했다"고 전했다.

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결국 상대방의 사과를 받긴 했지만 개운하지는 않았다고 했다.

그는 "한 번 더 괜찮으니 사과만 해달라고 했고 결국 엎드려 절받기 식으로 사과를 받았다"며 "찝찝한 습도처럼 마음이 계속 찝찝하다"고 털어놨다.

narusi@sportschosun.com