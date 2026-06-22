은현장, 김수현 측 변호사 공개 저격…"김세의 감방 보내려는 나를 비판해?"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 '장사의 신' 은현장이 배우 김수현 측 법률대리인인 고상록 변호사를 공개적으로 비판하며 불편한 심경을 드러냈다.

Advertisement

은현장은 22일 자신의 유튜브 채널에 '새벽 3시 술 마시고 따지는 김수현 변호사 고상록 씨와 1시간 17분간의 통화'라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에서 은현장은 "김세의를 감방 보내기 위해 김수현 씨와 같은 피해자 입장에서 애쓰고 있는 저를 포함한 다른 사람들의 노력을 공개적으로 비판하며 돌려깎았다"고 주장했다.

이어 "누구보다 김세의의 구속을 바라는 사람이 바로 저"라며 김세의를 상대로 법적 대응을 이어가고 있는 자신의 입장을 재차 강조했다.

Advertisement

특히 은현장은 "SBS '궁금한 이야기 Y'가 김세의와 사이버렉카 방송을 거의 다 제작해 놓고도 왜 방영하지 못했는지, 김수현 변호사라면 그것까지 이야기하게 만들지 말라"며 "마지막이다"라고 경고성 발언을 내놨다.

Advertisement

앞서 은현장은 김수현 측과 뜻을 함께하겠다는 입장을 공개적으로 밝힌 바 있다.

그는 과거에도 "김세의가 감방에 가려면 결국 김수현 사건으로 가야 하는 것"이라며 관련 사건의 중요성을 언급했다.

Advertisement

한편 은현장은 김세의가 자신을 둘러싼 각종 허위 의혹을 제기해 사업상 피해를 입었다고 주장하며 명예훼손 및 모욕 혐의 등으로 고소를 진행 중이다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com