BTS 정국 자택 초인종만 133번…'무단침입' 브라질 여성, 결국 징역형 선고

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국의 자택을 수십 차례 찾아가고 무단 침입한 브라질 국적 여성이 징역형의 집행유예를 선고받았다.

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22일 법조계에 따르면 서울서부지법 형사1단독 박지원 판사는 스토킹처벌법 위반 및 주거침입 혐의로 구속기소된 브라질 국적 여성 A씨에게 지난달 8일 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

A씨는 지난해 12월 7일부터 28일까지 약 한 달 동안 서울 용산구에 위치한 정국의 자택을 22차례 찾아가 배회하거나 기다리는 등 스토킹 행위를 한 혐의를 받는다.

조사 결과 A씨는 범행 첫날 약 20분 동안 초인종을 13차례 연속으로 눌렀으며, 같은 달 12일에는 무려 133회에 걸쳐 초인종을 누른 것으로 드러났다. 이어 다음 날인 13일에는 배달 라이더가 출입하는 틈을 타 쪽문으로 들어가 자택 내부 공간까지 무단 침입한 것으로 파악됐다.

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A씨는 당시 현행범으로 체포됐지만 경찰 조사 과정에서 접근 금지 경고를 받고 석방된 이후에도 범행을 멈추지 않았다.

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경찰은 지난해 12월 28일 A씨에게 정국 또는 자택으로부터 100m 이내 접근을 금지하는 긴급응급조치를 내렸지만, A씨는 올해 1월 4일 다시 정국의 자택 인근을 찾아가 사진과 인쇄물을 두는 등 스토킹 행위를 반복한 것으로 조사됐다.

재판부는 "피고인이 현행범으로 체포돼 경찰 조사에서 접근 금지 경고를 받고 석방된 후에도 스토킹 범죄를 저질렀다"며 "피해자가 피고인에 대한 엄벌을 원하고 있다"고 양형 이유를 밝혔다.

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다만 재판부는 A씨가 정국에게 자신의 마음을 전달하기 위해 범행한 것으로 보일 뿐 해를 가할 목적은 없었던 점, 긴급응급조치 불이행 정도가 비교적 가벼운 점, 실내 주거 공간까지 침입한 것은 아닌 점 등을 유리한 정상으로 고려했다.

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또한 A씨가 사건으로 약 3개월간 구금된 상태였고, 형이 확정되면 강제 추방될 예정인 만큼 재범 가능성도 크지 않다고 판단했다.

olzllovely@sportschosun.com