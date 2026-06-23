한국도 0-1로 잡았는데...요르단 제압하고 월드컵 토너먼트 진출 청신호, '디펜딩 챔피언' 만나는 랑닉의 출사표 "우린 이길 수 있다"

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[스포츠조선 이현석 기자]랄프 랑닉 감독은 '최강' 아르헨티나를 상대로도 승리 의지를 굽히지 않았다.

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랑닉 감독이 이끄는 오스트리아 대표팀은 23일 오전 2시(한국시각) 미국 댈러스 스타디움에서 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 J조 2차전 경기를 치른다.

오스트리아는 이번 대회 다크호스 중 하나로 평가받는 팀이다. 월드컵 유럽 예선에서 6승1무1패의 성적을 거두며 본선 진출을 확정한 오스트리아는 마르코 아르나우토비치, 마르셀 자비처, 패트릭 비머, 크리스토프 바움가트너, 자베르 슐러거 등 유럽에서 잔뼉가 굵은 자원들이 선수단에 가득하다.

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랑닉 감독 또한 마찬가지다. 1983년부터 감독 커리어를 시작해 독일 분데스리가 라이프치히와 살케, 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터 유나이티드 등을 이끌며 명성을 차곡히 쌓아온 랑닉은 감독뿐만 아니라 디렉터로서 엄청난 역량을 발휘한 바 있다. 그는 2022년부터 오스트리아 대표팀을 맡아 유로 2024 16강 진출을 이끌었다.

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이번 월드컵 본선행으로 오스트리아가 28년 만에 월드컵 본선 무대를 밟게 된 것도 랑닉의 지도력 덕분이다. 랑닉은 이번 대회를 앞두고 AC밀란 디렉터 부임 가능성도 거론됐으나, 오스트리아 대표팀과 계약을 연장하며 대회를 집중할 수 있는 환경까지 마련했다.

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랑닉의 오스트리아는 이번 대회를 앞두고 치른 3월 A매치, 최종 점검 모두 승리했다. 가나를 무려 5대1로 제압했으며, 한국 또한 1대0으로 꺾었다. 최종 점검에서는 튀니지를 1대0으로 제압하고 월드컵 첫 경기를 향한 청신호를 켰다. 월드컵 무대에서도 마찬가지였다. 첫 상대였던 요르단은 3대1로 제압하며 J조 2위로 올라섰다. 아르헨티나와의 이번 경기에서 무승부 이상의 성적을 거둔다면 토너먼트 진출에 청신호를 킬 수 있다.

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랑닉은 22일 경기 전 기자회견에서 승리 의지를 드러냈다. 그는 "알고리즘은 우리가 이길 수 없다고 할 것이다. 모든 것이 우리에게 불리하지만, 이길 수 있다. 축구는 팀 스포츠이고, 용기와 꾸준함을 가지고 경기에 임한다면 성공할 수 있다. 아르헨티나는 뛰어난 수준이지만, 중요한 건 우리가 어떻게 하느냐다."고 자신했다.

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이어 "아르헨티나의 약점은 간단히 요약할 수 있다. 우리가 발견한 약점은 거의 없다. 그들은 역대 최고의 선수를 보유하고 있다. 그들은 많은 점유율을 원하지만, 우리는 이에 대한 대비를 철저히 하고 있다. 우리는 매우 주의를 기울이고, 상황을 잘 예측하며, 방심하지 않아야 한다"고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com