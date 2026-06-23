65세 정일영, 97세 노모 공개 이유 "이거 보면 악플 못 달아"

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[스포츠조선 김소희 기자] 프랑스어 강사 겸 유튜버 정일영이 97세 노모를 처음으로 공개하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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최근 정일영의 유튜브 채널 '악성 내성인 정일영'에는 "와이프 있는 코리안 트레버 정일영 실존 (97세 어머니 최초 공개)"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 정일영은 "방송에서 본 적 없는, 저만의 공간, 저의 집을 보여드리겠다"면서 "여러분이 이 한장면을 보면 절대 악플 못 달 것"이라고 말하며 집으로 향했다. 하지만 그는 집에 도착하자 마자 집 소개는커녕 97세 어머니를 먼저 소개하며 시선을 끌었다.

정일영은 어머니를 가리키며 "똑같이 생기지 않았냐. 여러분 이거 보고도 악플 달 거냐. 못 달지롱"이라며 특유의 재치 있는 입담으로 웃음을 자아냈다.

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이어 그는 자신의 생후 100일 사진도 공개했다. 정일영은 "보면 알겠지만 완전 동그랗고, 무슨 재벌 집 자제처럼 생겼다. 하얗지 않냐. 별명이 백설기였다"고 너스레를 떨며 어린 시절 외모에 대한 자부심을 드러냈다.

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또한 그는 학창 시절과 가족 이야기도 털어놨다. 정일영은 "우리 집이 다섯 형제인데 다 공부를 잘했다. 근데 나만 공부를 못했다"며 "넷이 다 잘하니까 나한테 신경을 안 썼다. 하나쯤은 버려도 된다고 생각했던 것 같다. 그런데 그 '버린 카드'가 이렇게 됐다"고 웃으며 말했다. 이어 "우리 누나는 경기여고 나온 수재지만, 최후에 웃는 자가 승리자라는 말이 있지 않냐. 내가 최후의 승리자가 된 것"이라고 자부심을 드러냈다.

한편 정일영은 인하대학교 불어불문학과를 졸업한 뒤 프랑스로 유학, 파리 제8대학교 대학원에서 언어학 석사·박사 학위를 취득했다. 귀국 후에는 인하대학교 프랑스언어문화학과 강사로 재직했다.

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최근에는 유튜브 채널 '침착맨'에 출연해 "빠트롱 나와!"라는 유행어로 화제를 모으며 존재감을 드러냈다. 해당 출연 영상은 합산 조회수 1300만 회, 쇼츠 합산 1억 회를 기록하며 큰 인기를 얻었다.

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정일영은 현재 자신의 이름을 내건 콘텐츠를 통해 본격적인 예능 활동에 나서며 '65세 연예인 도전기'를 이어가고 있다.