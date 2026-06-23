'레전드' 안정환의 작심발언 "손흥민 조기 교체 논란? 어그로 끄는 거 꼴 보기 싫다...되지도 않는 것들이 떠들어, 제일 하면 안 되는 일"

사진캡처=티키티키 타카타카 토크토크쇼

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[스포츠조선 박찬준 기자]"난 대표팀 편, 되지도 않은 것들이 이상하게 떠든다."

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'레전드' 안정환의 직격탄이었다. 축구 예능 프로그램 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'는 22일 플랫폼 틱톡을 통해 '할 말은 한다. 안카콜라'라는 제목의 영상을 게시했다. 영상 속에서 안정환은 국가대표 동료였던 김남일과 함께 멕시코전을 분석했다.

한국은 지난 19일 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 2차전에서 0대1로 패했다. 한국은 시종 경기를 잘했지만, 김승규의 아쉬운 볼처리 하나로 승점을 날렸다. 체코와의 1차전에서 2대1로 승리한 한국은 1승1패로 조 2위에 자리했다. 멕시코를 잡았더라면 32강 진출을 확정지을 수 있었기에 아쉬운 결과였다.

체코전 후 찬사 일색이었던 홍명보 감독의 전략, 전술에 대해 또 다시 비난의 화살이 날아들고 있다. 가장 논란이 된 것은 '캡틴' 손흥민(LA FC)의 이른 교체였다. 선발 출전한 손흥민은 0-1로 끌려가던 후반 12분 오현규(베식타시)와 교체돼 나왔다. 하지만 기대와 달리 체코전에서 결승골을 넣었던 오현규는 침묵했다.

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경기 후 팬들과 전문가들 사이에서 손흥민 교체 시점을 두고 갑론을박이 벌어졌다. 특히 방송과 유튜브에 전념하고 있는 국가대표 출신들이 비판의 목소리를 높였다. '한방이 있는 손흥민을 왜 일찍 뺐냐', '차라리 측면 공격수로 돌려야 했다'고 주장했다.

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안정환은 이같은 여론이 불편한 듯 했다. 그는 "'왜 손흥민을 일찍 뺐냐?'(라고 한다)"라며 "만약에 조규성 헤딩 골 들어갔어 봐라. 그러면 이거다(라며 박수를 쳤을 것)"이라고 반문했다. 그는 결과만 가지고 이야기 하는 분위기에 대해서도 일침을 가했다.

안정환은 "그냥 무턱대고 그렇게만 얘기하지 말아라. 제일 하지 말아야 되는 거다"라며 "일반 팬들은 그렇게 할 수 있다. 그런데 되지도 않은 것들이 이상하게 떠든다"라며 불만을 드러냈다. 이어 "나는 대표팀 편이지, 홍명보 감독 편도 아니다. 후배들이 잘 됐으면 좋겠다"라며 "근데 되지도 않은 그런 걸로 어그로 끌어가지고 가려고 하는데, 난 제일 꼴 보기 싫어 죽겠다"고 전했다.

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홍 감독도 손흥민 교체 배경을 직접 설명했다. 그는 KBS스포츠 유튜브 '올스'를 통해 "일단 득점해야 했고, 좀 더 프레시한 선수가 나가는 게 좋을 것 같다는 생각이 들었다"고 했다. 이어 "최소한 득점을 해서 동점 상태까지 만들어 놓고 싶은 생각에 이른 시간 선수 교체를 했다"고 전했다.

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홍명보호는 이제 25일 오전 10시 펼쳐지는 남아공과의 최종전에 모든 것을 걸어야 한다. 비기기만 해도 조2위를 차지할 수 있다. 패하더라도 조3위로 32강을 바라볼 수 있는 경우의 수가 있다. 남아공은 충분히 잡을 수 있는 상대다. 홍 감독은 "마지막 경기고 이겨야만 다음 라운드에 올라갈 수 있으니까 최선을 다해야 한다"며 총력전을 예고했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com