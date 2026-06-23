김하성에게 홈팬들 충격 야유+SNS 비판 '신경 쓸게 한 둘이 아니다'…"김하성 일찍 나와 타격 훈련"→부진 탈출 위해 '초심 찾기'

애틀랜타 브레이브스의 김하성. UPI연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스 김하성이 타격 부진 속에서 '초심 찾기'에 한창이다.

Advertisement

'디 애슬레틱은' 23일(한국시각) '애틀랜타의 김하성은 타격 부진이 깊어지는 가운데 기본으로 돌아가려 노력하고 있다'고 보도했다.

애틀랜타 유격수 김하성에게 주변 잡음은 무시할 수 없는 존재다. 홈 구장인 트루이스트파크에서 나오는 야유나 사회관계망서비스(SNS)의 비판 등 떨어지는 타율과 함께 신경 써야 할 게 한둘이 아니다.

김하성은 메이저리그 입성 후 최악의 출발을 보내고 있다. 이번 시즌 21경기에서 그는 타율 0.081(62타수 5안타), 삼진 18개, 볼넷 7개, OPS 0.255를 기록 중이다. 애틀랜타 구단 역사상 첫 21경기에서 유격수가 기록한 가장 저조한 수치다. 2019년 이후 메이저리그 전체 주전 유격수 가운데서도 최저 기록이다.

Advertisement

그 누구보다 그 현실을 잘 알고 있고, 그 책임을 받아들이고 있는 선수 역시 김하성 본인이다.

Advertisement

최근 김하성은 "이번 시즌이 개인적으로 힘든 시즌이었다는 건 분명하다"며 "팀은 잘하고 있기 때문에 내가 할 수 있는 최선을 다해 기여하려고 한다"고 말했다. 이어 "때때로 프로 선수 생활은 이런 식으로 흘러가기도 하고, 받아들여야 하는 부분도 있다"며 "다시 반등하려고 노력하고 있다"고 덧붙였다.

애틀랜타는 지난 오프시즌에 1년 2000만달러(약 307억원) 계약으로 김하성을 영입했다. 그럼에도 그는 붙박이 주전이 되지 못했다. 여러 선수를 번갈아 사용하는 입장에서 애틀랜타는 김하성에 투자하고 있는 자금이 아까울 수밖에 없다.

AP연합뉴스

Advertisement

김하성은 오른손 중지 힘줄 파열 수술 이후 올 시즌을 부상자 명단에서 시작했다. 지난해 탬파베이 레이스에서 웨이버 클레임으로 영입된 뒤 24경기에서 타율 0.253, 12타점, 14득점을 기록했던 모습과 상반된다.

Advertisement

김하성은 부진 탈출을 위해 각고의 노력 중이다. 동료들도 그의 의지를 알아보고 있다.

마우리시오 두본은 "김하성은 일찍 나와서 타격 훈련을 시작한다"며 "그는 스프링 트레이닝도 제대로 치르지 못했다. 하지만 매일 열심히 하고, 타격 머신을 치며 계속 노력한다"고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com