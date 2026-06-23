기성용 "한일전 '원숭이 세리머니'로 욕 많이 먹어, 욱일기 보고 화났다"(티키타카쇼)

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[스포츠조선 김소희 기자] 기성용이 한일전 원숭이 세리머니 당시 심경을 고백했다.

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지난 22일(월) 방송된 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'(이하 '티키타카쇼') 9회에서는 기성용, 홍진호, 권일용, 표창원이 축구와 심리를 총망라한 다채로운 토크를 나누며 시청자들에게 즐거움을 선사했다.

이날 방송에서는 축구 경기에서 선수들의 심리 싸움이 가장 치열한 순간이자 경기의 승패를 가르는 페널티킥과 승부차기에 숨겨진 심리전을 파헤쳤다.

특히 '11m의 러시안 룰렛'이라 불릴 정도로 심리적 부담감이 큰 승부차기에 대한 이야기를 나누던 중 기성용은 2011 아시안컵 한일전 승부차기 상황을 떠올렸다. 그는 승부차기를 앞두고 박지성, 이영표 등 선배들이 보이지 않았던 당시를 회상했고, 이에 안정환은 "부담스러울 수 있다"라고 했다.

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이어 안정환과 기성용이 그라운드 위에서 실제로 겪은 아찔한 신경전을 공개하자, 표창원은 2006년 독일월드컵 결승전에서 벌어진 '지단의 박치기' 사건을 예로 들면서 "그런 현상을 '편도체 납치'라고 한다"며 공포나 분노 등을 느낄 때 감정을 담당하는 편도체가 판단, 계획, 설계 등을 담당하는 전두엽을 납치해 욱하는 행동이 나온다고 설명했다.

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또한 권일용은 범죄자들과의 심리전에서 자극받았던 경험에 대해서 털어놓았다. 범죄자에게 "'짜장면 시켜줄까?'라고 물어봤더니 '건강에 안 좋아서 밀가루 음식 안 먹는다'고 대답하더라. 사람을 살해해 놓고도 이런 이야기를 하는 경우가 있다"며 "편도체가 납치되기 직전이지 않냐"고 해 웃음을 자아냈다.

심리를 마스터한 축구 감독으로 표창원은 퍼거슨, 기성용은 베니테즈를 꼽은 가운데 프로게이머 1세대 홍진호가 선수 시절 기억에 남는 감독을 묻자 "옛날에는 PC방 사장님 출신 감독님이 있었다"는 충격 발언으로 장내를 발칵 뒤집었다. 뿐만 아니라 "옛날에는 체계화가 되어 있지 않다 보니 감독님의 구타도 있었다"고 밝혀 이목을 집중시켰다.

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그런가 하면 기성용은 2011년 아시안컵 한일전 원숭이 세리머니에 대해 "욱일기를 보고 화가 났다"고 당시 심경을 밝히며 많은 비판을 받았지만 경기 다음 날 SNS 팔로워가 8만 명이 증가했다고 밝혀 뜨거운 관심을 실감케 했다

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더불어 기성용은 안정환을 비롯해 앞길을 닦아준 축구 선배들을 향한 존경심을 담아 "형들이 있어서 저희가 편하게 할 수 있었던 거고, 대단한 역할을 하신 거다"라고 진심을 전했다. 안정환 역시 "선배들이 있었기 때문에 저도 갈 수 있었고, 지금 후배들도 갈 수 있는 거다"라며 "또 축구를 사랑해 주시는 팬이 있기 때문에 저희가 뛸 수 있고, 행복을 느낄 수 있어서 감사하다"고 덧붙였다.

한편, 오는 25일(목) 저녁 8시 라이브 방송에서는 축구선수 김남일, 김영광, 장지현 해설위원과 축덕 대표 양상국, 넉살, 조나단, 모델 이현이, 배우 정유미가 출연해 2026 북중미 월드컵 조별리그 총정리에 나선다. 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'는 틱톡코리아 공식 계정과 안정환 틱톡 계정 '안정환19'에서 시청할 수 있다.