10개 카운트다운 돌입…류현진, 또 하나의 기록 탄생 앞두고 있다

14일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 류현진이 경기 전 몸을 풀고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.14/

24일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 한화가 5대2로 승리했다. 한미통산 200승을 달성한 류현진이 축하를 받고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.24/

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[스포츠조선 이종서 기자] 류현진(39·한화 이글스)이 또 하나의 기록을 준비하고 있다.

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KBO는 23일 '한화 류현진이 한·미 통산 2500 탈삼진까지 10개를 남겨두고 있다'고 밝혔다.

류현진의 첫 탈삼진은 프로 데뷔전이었던 2006년 4월12일 잠실 LG 트윈스전에서 나왔다. 첫 타자 안재만을 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 1호 탈삼진을 챙겼다. 류현진은 그해 204탈삼진으로 리그 탈삼진 1위에 올랐고, 승리, 평균자책점 1위까지 휩쓸어 투수 3관왕을 차지했다. KBO 리그 최초로 신인왕과 MVP를 동시 석권하며 스타의 탄생을 알렸다.

류현진은 2007시즌에도 178탈삼진으로 2시즌 연속 리그 탈삼진 1위에 올랐다. 2009시즌(188탈삼진)과 2010시즌(187탈삼진)에도 또 한번 2시즌 연속 탈삼진 1위를 기록했다. 2011년 6월 19일 대전 두산전에서는 역대 최연소(24세 2개월 25일), 최소 경기(153경기) 1000탈삼진을 달성하기도 했다.

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2012시즌에는 210탈삼진으로 자신의 단일 시즌 최다 탈삼진 기록을 경신했다. 역대 KBO 리그에서 2번 이상 200탈삼진 시즌을 기록한 선수는 선동열 최동원 류현진뿐이다. 이와 함께 5번째 탈삼진 1위까지 기록한 류현진은 선동열과 함께 단일 시즌 탈삼진 1위 최다 등극 공동 1위에도 올랐다.

6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 류현진이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

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2012시즌까지 KBO 리그 190경기를 소화해 1238탈삼진을 쌓아올린 류현진은 LA 다저스로 이적하며 MLB 진출에 성공했다. 2013시즌부터 2019시즌까지 다저스에서 126경기를 뛰며 665탈삼진을 챙겼고, 2020시즌부터 2023시즌까지 토론토 블루제이스 소속으로 269탈삼진을 추가한 후 국내 무대로 복귀했다.

한화로 돌아온 류현진은 복귀전이었던 2024년 3월 23일 잠실 LG전부터 다시 KBO 리그 탈삼진을 쌓기 시작했고, 그해 135탈삼진으로 건재함을 알렸다.

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2025시즌에는 122탈삼진으로 역대 4번째 9시즌 연속 100탈삼진을 만들며 KBO 리그에서 뛴 모든 시즌에 세 자릿수 탈삼진을 기록하기도 했다.

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올해도 베테랑의 힘을 보여주고 있다. 류현진은 지난 4월7일 문학 SSG전에서 통산 1500탈삼진 고지를 밟았다. 당시 기준 246경기 39세 13일의 나이로 기록을 달성하며 최소경기, 최고령 통산 1500탈삼진을 기록했다. 류현진의 올 시즌 성적은 13경기 8승 2패, 평균자책점 2.74, 61탈삼진이다.

류현진은 KBO 통산 1556탈삼진에 MLB 통산 934탈삼진을 더해 통산 2490탈삼진을 기록 중이다. 10개의 탈삼진만 더하면 한·미 통산 2500탈삼진 금자탑을 쌓아 올리게 된다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com