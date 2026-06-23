누구를 향한 걸까? "되지도 않는 것들이 이상하게 떠들어" '레전드' 안정환의 폭탄 발언..."어그로 끄는거 꼴보기 싫어, 제일 하지 말아야 할 것" 네티즌들도 갑론을박→日까지 관심

스포츠조선 DB

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 후반 오현규와 교체되는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 박찬준 기자]누구를 향한 발언이었을까.

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'레전드' 안정환이 폭탄 발언을 했다. 안정환은 22일 축구 예능 프로그램 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'에 출연했다. '할 말은 한다. 안카콜라'라는 영상에 나섰다. 안정환은 국가대표 동료였던 김남일 전 성남 감독과 함께 지난 멕시코전을 분석했다.

한국은 19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 2차전에서 0대1로 패했다. 후반 5분 골키퍼 김승규의 실수로 어이없이 골을 헌납했다. 체코와의 1차전에서 2대1로 승리한 한국은 1승1패로 조 2위에 자리했다. 멕시코전에서 승리했더라면 2차전 징크스를 깨는 것은 물론이고, 역대 월드컵 멕시코전 첫 승도 가능했다. 여기에 이번 대회 처음으로 32강 진출까지 확정지을 수 있었다.

사진=티키티키 타카타카 토크토크쇼 캡처

홍명보 감독은 체코전에서 손흥민(LA FC)을 빼는 과감한 전략으로 찬사를 받았다. BBC는 "감독이 거액의 연봉을 받는 이유"라고 했을 정도다. 하지만 멕시코전 후 여론은 180도 바뀌었다. 찬사를 받은 손흥민 교체가 비판의 중심에 섰다. 홍 감독은 0-1로 끌려가던 후반 12분 손흥민을 또 다시 뺐다. 체코전에서 결승골을 넣은 오현규(베식타시)를 투입했다. 이후 조규성(미트윌란)까지 투입하는 공격적인 전술로 나섰지만, 끝내 득점은 나오지 않았다.

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무득점 패배로 경기가 마무리되자 팬들과 전문가들은 손흥민의 교체를 두고 비판적인 목소리를 냈다. '한방이 있는 손흥민을 왜 일찍 뺐냐', '차라리 측면 공격수로 돌려야 했다'고 주장했다. 특히 전 국가대표들의 소리가 컸다. 방송인까지 나섰다. 손흥민은 이날 단 1개의 슈팅도 기록하지 못했다. 앞서 체코전에서는 6개의 슈팅을 때렸지만 한 골도 넣지 못했다.

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결과론적인 이야기를 쏟아내는 분위기에 안정환이 일침을 가했다. 그는 "'왜 손흥민을 일찍 뺐냐?'(라고 한다)"며 "만약에 조규성 헤딩 골 들어갔어 봐라. 그러면 이거다(라며 박수를 쳤을 것)"이라고 반문했다. 조규성은 막판 결정적 기회를 잡았지만, 아쉽게 득점까지 연결하지는 못했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기 전 손흥민이 웜업을 위해 그라운드로 달려나오고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이어 "그냥 무턱대고 그렇게만 얘기하지 말아라. 제일 하지 말아야 되는 거다"라며 "일반 팬들은 그렇게 할 수 있다. 그런데 되지도 않은 것들이 이상하게 떠든다"라며 불만을 드러냈다.

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워딩은 더욱 세졌다. 안정환은 "나는 대표팀 편이지, 홍명보 감독 편도 아니다. 후배들이 잘 됐으면 좋겠다"며 "근데 되지도 않은 그런 걸로 어그로 끌어가지고 가려고 하는데, 난 제일 꼴 보기 싫어 죽겠다"고 전했다.

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안정환의 발언이 공개된 후 네티즌들의 반응은 극명하게 갈렸다. 날선 반응을 보인 팬들도 있었고, 감독의 고유 권한을 존중해야 한다는 팬들도 있었다. 일본도 관심을 보였다. 일본의 풋볼존은 '안정환이 손흥민 조기 교체로 비판이 쇄도하자, 이에 일갈했다'고 보도했다.

한편, 홍 감독은 KBS스포츠 유튜브 '올스'를 통해 직접 손흥민 교체 이유에 대해 설명했다. 홍 감독은 "일단 득점해야 했고, 좀 더 프레시한 선수가 나가는 게 좋을 것 같다는 생각이 들었다"며 "최소한 득점을 해서 동점 상태까지 만들어 놓고 싶은 생각에 이른 시간 선수 교체를 했다"고 전했다. 골을 넣기 위한 최선을 선택을 했다는 뜻이었다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

홍명보호는 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이에서 남아공과의 조별리그 최종전을 치른다. 비기기만 해도 조 2위를 차지할 수 있다. 남아공은 해볼만 한 상대라는 평가다. 남아공은 앞서 1무1패에 머물렀다. 역습만 조심한다면 충분히 승리할 수 있다. 다만 패한다면, 최악의 경우 4위까지 내려설 수 있다. 홍 감독은 총력전을 선언했다. 그는 "마지막 경기고 이겨야만 다음 라운드에 올라갈 수 있으니까 최선을 다해겠다"고 했다.