김원훈, 개그맨 선배에 폭행 피해 "별거 아닌 걸로 구타, 집합 자세도 너무 아파"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김원훈이 개그맨 군기 문화에 대해 이야기했다.

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22일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에서는 '김원훈 스윙스 싸운 썰(feat. 그때 넌 뭐했냐 장지수)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

KBS 공채 개그맨 출신 김원훈은 "'개콘'은 제가 출연해야만 페이가 들어온다. 근데 저는 그때 코너를 많이 못했다. 5년간 코너 2개 했나? 난 '개콘'이랑 너무 안 맞는다 해서 유튜브에 거의 쏟아내자 해서 시작된 게 '숏박스'였다"고 밝혔다.

초반 공중파 방송이 잘 맞지 않았다는 김원훈은 "저는 고급스러운 사람이 아닌데 어떤 말을 하더라도 모두가 웃을 수 있는 건강한 코미디를 해야 하는데 그게 어려웠다. '라디오스타' 같은 것도 너무 어려웠다. 지금은 이것저것 하다 보니까 어느 정도 감이 잡히는 거지 그때는 맨땅에 헤딩하듯 배워갔다"며 "선배님들 있으면 많이 얼어있다. 규율이 센 곳이 있다 보니까 말을 놓은 선배님이 진짜 한두 명밖에 없다"고 밝혔다.

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그러면서 김원훈은 개그맨들의 군기에 대해 이야기했다. 김원훈은 "그때는 왜 그런지 모르겠는데 그냥 이유 없이 별거 아닌 걸로 구타가 있었다. 집합도 있었다"고 폭로했다.

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김원훈은 "개그맨들 집합은 항상 집합 자세가 턱을 명치에 붙이고 있어야 한다. 계속 하다 보면 목이 끊어질 것처럼 아프다. 처음 해본 자세니까 몰랐던 거다. '다른 사람이 잘 버티는 거면 내가 디스크에 문제가 있나 보다' 생각했다"며 "선배들이 혼내고 있는데 손을 번쩍 들고 '죄송합니다만 제가 하늘을 5초만 쳐다봐도 되겠습니까?'라고 한 거다. 선배님들이 '너 고문관이야?', '너 뭐하는 XX야?' 하면서 화살이 나한테 엄청 날아왔다. 그만큼 개그맨 시절을 적응을 잘 못했다. 개그를 안 하다가 개그맨이 된 거다. 저는 연극영화과를 나와서 배우가 하고 싶었다"고 털어놨다.

하지만 김원훈은 "평상시 규율은 엄격하고 위아래를 중요시 여기지만 개그할 때는 엄청나게 자유로운 분위기다. 그래서 사람들이 더 프로페셔널한 모습이 있는 거 같기도 하다. 어려우면서도 풀어질 때는 모든 걸 개그로 하라는 선배들의 말도 있다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com