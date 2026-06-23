재활의 고통도 이겨내게 한 국대 "박준순" 호명..."짜릿했다. 반반이라고 생각했는데" [대전 현장]

사진=김용 기자

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[대전=스포츠조선 김용 기자] "짜릿했습니다."

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박준순이 돌아왔다.

두산 베어스는 23일 대전한화생명볼파크에서 열리는 한화 이글스전을 앞두고 내야수 박준순을 1군 엔트리에 등록했다. 전날 양석환을 말소시키며 엔트리에 빈 공간이 있었고, 박준순이 그 자리를 채웠다.

예정된 콜업. 박준순은 올시즌 개막 후 엄청나게 발전한 타격 실력을 과시하며 주전 2루 자리를 꿰찬 걸 넘어, 부동의 3번타자로 성장했다. 2군에 내려가기 전까지 타율 3할1푼6리 2홈런 27타점을 기록중이었다. 시즌 초반 양의지가 매우 부진했던 걸 감안하면, 두산 타선을 끌고가는 소년 가장과 다름없었다.

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하지만 부상에 발목이 잡혔다. 주루 도중 오른쪽 허벅지 전면부에 통증을 느꼈고, 근육 손상 진단을 받으며 지난달 16일 엔트리에서 빠지게 됐다.

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그렇게 1달 넘는 시간이 소요됐고, 건강한 몸으로 돌아왔다. 두산 김원형 감독은 "아직 만들어가야 하는 선수"라며 너무 큰 기대는 금물이라고 하면서도 "분명 팀에 활력은 될 것"이라고 강조했다.

19일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 7회말 무사 박준순이 솔로포를 친 후 환영받고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.19/

그 사이 기쁜 소식도 있었다. 아이치-나고야 아시안게임 야구 국가대표로 발탁된 것. 고졸 2년차로 아직 병역 의무를 수행하지 않은 박준순 입장에서는 금메달을 획득한다면 최고의 시나리오가 된다. 아시안게임 금메달리스트에게는 병역 면제 혜택이 주어진다.

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23일 한화전을 앞두고 만난 박준순은 "명단 발표를 보고 있었는데, 내 이름이 불리는 순간 짜릿했다"고 말했다. 예상은 했느냐는 질문에는 "그건 아니다. 그래도 반반 정도라고 생각했다"고 덧붙였다.

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박준순은 부상과 복귀에 대해 "처음 다쳐본 부위다. 주루 도중 조금 안 좋길래 '치료 받으면 되겠다' 했는데, 마지막 타석 전력 질주를 한 후 많이 아파졌다"고 말하며 "빨리 돌아아고 싶었지만, 그렇다고 급하면 또 다칠 수 있으니 몸 상태에 맞춰 준비를 했다"고 했다.

박준순은 현재 컨디션에 대해 "타격감은 나쁘지 않다"고 했다. 18일 고양 히어로즈와의 퓨처스 리그 첫 경기, 첫 타석에서는 홈런도 쳤다. 박준순은 "오랜만에 치르는 실전이라 긴장이 됐는데, 치니까 넘어가더라"며 웃었다.

박준순은 남은 시즌 목표에 대해 "이제 팀이 더 높이 올라갈 일만 남았다"고 했다. 아시안게임에 대해서도 "경기에 나가든 벤치에 있든 내 위치에 맞게 열심히 하겠다"고 짧고 굵게 말했다.

대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com