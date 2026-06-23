"꼴 보기 싫어 죽겠다" '韓 축구 레전드' 안정환 분노 폭발…"되지도 않은 걸로 어그로" 작심 발언

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19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김가을 기자]'대한민국 축구 레전드' 안정환이 분노했다. 급기야 "되지도 않은 걸로 어그로 끌어가려가 한다. 난 제일 꼴 보기 싫어 죽겠다"고 작심 발언을 했다.

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안정환은 22일 축구 예능 프로그램 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'에 출연해 "'왜 손흥민을 일찍 뺐냐?'(라고 한다). 만약에 조규성의 헤더골이 들어갔어 생각해 보자. 그러면 이거다(라며 박수를 쳤을 것)"라며 "그냥 무턱대고 그렇게만 얘기하지 말았으면 한다. 제일 하지 말아야 하는 것이다. 일반 팬들은 그렇게 할 수 있다. 그런데 되지도 않은 것들이 이상하게 떠든다. 나는 대표팀 편이지, 홍명보 감독 편도 아니다. 후배들이 잘 됐으면 좋겠다. 근데 되지도 않은 그런 걸로 어그로 끌어가지고 가려고 한다. 난 제일 꼴 보기 싫어 죽겠다"고 말했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 공중볼 대결하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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상황은 이렇다. 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 대한민국은 19일(이하 한국시각) 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 석패했다. 이날 한국은 잘 싸웠지만, 안타까운 실수로 실점하며 아쉬움을 남겼다.

경기 뒤 홍 감독의 교체에 대한 지적이 나왔다. '캡틴' 손흥민을 이른 시간에 교체했다는 것이었다. 이날 선발 출전한 손흥민은 후반 12분 오현규와 교체돼 벤치로 물러났다. 손흥민은 앞서 체코와의 1차전에서도 후반 24분 오현규와 바통터치했다. 체코전에서 손흥민 대신 그라운드를 밟은 오현규는 결승골을 꽂아 넣으며 한국의 2대1 승리에 앞장섰다. 영국 언론 'BBC'는 '(손흥민 대신 오현규) 결정이 당시에 옳은 것으로 생각하지 않았다. 오현규가 승리를 이끌며 옳은 결정이 됐다. 이게 바로 주요 대회 사령탑이 거액의 연봉을 받는 이유'라고 극찬했다.

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한편, 홍 감독은 KBS스포츠 유튜브 '올스'를 통해 "일단 득점해야 했다. 좀 더 프레시한 선수가 나가는 게 좋을 것 같다는 생각이 들었다. 최소한 득점을 해서 동점을 만들어 놓고 싶은 생각에 이른 시간 선수 교체를 했다"고 설명했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com