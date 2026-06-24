[오피셜]홍명보호 월드컵 중계 끊긴다고? JTBC "잘못된 정보, 결승전까지 차질 없이 중계" 공식 입장

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인과 손흥민이 프리킥을 준비하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 손흥민 이태석 엄지성이 론도 훈련을 펼치고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 홍명보 감독이 선수들의 론도 훈련을 지켜보고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 김성원 기자]JTBC가 2026년 북중미월드컵 중계권료 일부 미납으로 중계 중단 가능성이 있다는 보도를 부인했다.

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JTBC는 24일 '현재 대회가 진행 중인 2026 FIFA 북중미 월드컵의 결승전까지 모두 차질 없이 중계한다. 대한민국 대표팀의 경기는 물론 토너먼트의 마지막까지 월드컵 현장을 생생하게 전해드릴 예정이니, 잘못된 정보에 착오 없으시기 바란다'고 밝혔다.

대한민국은 25일 오전 10시(한국시각) 멕시코 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 조별리그 A조 최종전을 치른다. 1승1패(승점 3)를 기록 중인 홍명보호는 남아공전에서 비기기만 해도 A조 2위로 32강에 진출할 수 있다.

한국이 남아공(승점 1·1무1패)과 비기고 체코(승점 1·1무1패)가 멕시코(승점 6·2승)를 꺾으면, 한국과 체코의 승점이 4점으로 동률을 이룬다. 이번 대회부턴 승점 다음으로 상대전적(승자승)을 따진다. 1차전에서 체코에 승리한 한국이 조 2위를 확보할 수 있는 이유다.

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그러나 대한민국이 32강에 진출할 경우 JTBC의 중계권료 일부 미납으로 못 볼수 있다는 우려가 제기됐다. 하지만 '잘못된 정보'라는 것이 JTBC의 설명이다.

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중앙그룹은 JTBC가 지난 12일 총 206억원 규모의 유동화차입금을 만기 상환하지 못하자, 이틀 뒤인 14일 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 잇따라 회생절차 개시를 신청했다. 15일엔 JTBC도 회생 신청을 냈다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com