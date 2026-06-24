[오피셜] 호날두 월드컵 역사상 최초! 메시는 불가능...6개 대회 연속 득점, 포르투갈 역사상 월드컵 최다 기록까지

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[스포츠조선 김대식 기자]크리스티아누 호날두가 최초의 역사를 세웠다.

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포르투갈은 24일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 K조 2차전에서 호날두를 앞세워 5대0 완승을 거뒀다. 이번 승리로 포르투갈은 조 1위로 도약했다.

호날두는 지난 콩고민주공화국과의 1차전에서 존재감을 전혀 보여주지 못하면서 논란에 휩싸였다. 포르투갈이 호날두를 과감하게 선발에서 제외해야 한다는 목소리가 높아졌다. 리오넬 메시가 2경기 동안 아르헨티나를 '캐리'하며 2연승을 거둔 활약과도 비교된 게 사실이다.

호날두는 6분 만에 비판을 잠재웠다. 호날두는 주앙 칸셀루의 크로스를 강력한 오른발 슈팅으로 연결해 선제골을 터트렸다. 호날두의 선제골을 앞세운 포르투갈은 전반 17분 누누 멘데스의 프리킥 득점으로 승기를 잡았다.

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호날두가 쐐기를 박았다. 전반 39분 포르투갈의 빠른 역습, 브루노 페르난데스가 호날두에게 찔러줬다. 호날두는 다소 어려운 각도에서 침착한 마무리로 멀티골을 신고했다. 호날두는 내친김에 해트트릭까지 노려봤지만 추가 득점은 없었다. 포르투갈은 후반전 우즈베키스탄의 자책골과 하파엘 레앙의 추가골까지 나오면서 대승을 완성했다.

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경기 후 발롱도르는 5회 수상자인 호날두의 역사적인 업적을 조명했다. '포르투갈의 스타 호날두가 2026 월드컵에서 득점하며 또 하나의 역사적인 기록을 세웠다. 그는 월드컵 6개 대회에서 모두 득점한 축구 역사상 유일한 선수가 됐다'고 주목했다.

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발롱도르는 '콩고민주공화국과의 기대 이하의 개막전 이후, 호날두는 우즈베키스탄을 상대로 전반전에만 두 골을 넣으며 강하게 반등했다. 발롱도르 5회 수상자인 그는 이번 득점으로 자신의 화려하고 오랜 선수 경력에 또 하나의 역사적인 업적을 추가했다. 이번 월드컵에 41세의 나이로 출전한 호날두의 꾸준함은 축구 최고의 무대인 월드컵에서 20년에 걸쳐 이어지고 있다. 그의 월드컵 득점 행진은 2006 독일 대회에서 시작됐고, 현재 북미에서 열리고 있는 2026 월드컵까지 계속되고 있다'고 설명했다.

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호날두는 포르투갈 역사상 월드컵 최다골 기록 보유자도 됐다. 발롱도르는 '우즈베키스탄전 활약으로 호날두는 월드컵 통산 10골에 도달하며, 기존에 에우제비우가 보유하고 있던 포르투갈 역대 최다 월드컵 득점 기록(9골)을 넘어섰다. 그 결과 현재 주장인 호날두는 포르투갈 국가대표팀 역사상 월드컵 최다 득점자 자리에 단독 1위로 올라섰다. 이는 경쟁심을 전혀 잃지 않은 채 계속해서 기록을 경신하고 있는 한 축구 선수의 국가대표 경력에 또 하나의 중요한 이정표가 됐다'고 언급했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com