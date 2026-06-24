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'80세' 노주현, 알고보니 초호화 실버타운 입주.."세컨하우스로 써"

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'80세' 노주현, 알고보니 초호화 실버타운 입주.."세컨하우스로 써"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 노주현이 초호화 실버타운에 거주 중인 사실이 공개돼 눈길을 끌었다.

24일 '찐 여배우들' 유튜브 채널에는 '노주현 선생님 거주 중인 초호화 실버타운 임장 다녀왔습니다. 월 XXX?! 트리플 초역세권 없는 게 없는 이곳!!! 함께 구경가보시죠 #마곡실버타운'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김영란, 이경진, 안소영은 서울 마곡에 위치한 실버타운을 찾았다. 실버타운은 호텔을 연상케 하는 외관은 물론, 사우나·헬스장·골프연습장 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖추고 있었다.

관계자는 29평형을 소개하며 "여기는 14억 5천에서 9천 정도만원 정도고 1인당 비용은 350만원에서 425만원"이라고 설명해 눈길을 끌었다.

'80세' 노주현, 알고보니 초호화 실버타운 입주.."세컨하우스로 써"

이어 "노주현 선생님도 방금 전 보신 2개 짜리 타입에 계신다"라고 덧붙였고 김영란은 "노주현 선생님도 여기 들어오셨나"라며 놀랐다. 담당자는 "그렇다. 가끔 오신다. 세컨하우스로 쓰신다"라고 답했다.

joyjoy90@sportschosun.com

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