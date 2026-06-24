'80세' 노주현, 알고보니 초호화 실버타운 입주.."세컨하우스로 써"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 노주현이 초호화 실버타운에 거주 중인 사실이 공개돼 눈길을 끌었다.

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24일 '찐 여배우들' 유튜브 채널에는 '노주현 선생님 거주 중인 초호화 실버타운 임장 다녀왔습니다. 월 XXX?! 트리플 초역세권 없는 게 없는 이곳!!! 함께 구경가보시죠 #마곡실버타운'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김영란, 이경진, 안소영은 서울 마곡에 위치한 실버타운을 찾았다. 실버타운은 호텔을 연상케 하는 외관은 물론, 사우나·헬스장·골프연습장 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖추고 있었다.

관계자는 29평형을 소개하며 "여기는 14억 5천에서 9천 정도만원 정도고 1인당 비용은 350만원에서 425만원"이라고 설명해 눈길을 끌었다.

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이어 "노주현 선생님도 방금 전 보신 2개 짜리 타입에 계신다"라고 덧붙였고 김영란은 "노주현 선생님도 여기 들어오셨나"라며 놀랐다. 담당자는 "그렇다. 가끔 오신다. 세컨하우스로 쓰신다"라고 답했다.

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joyjoy90@sportschosun.com