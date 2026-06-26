'뜻밖의 충돌' 두산 오명진 병원 이송, KIA 한준수는 OK…"우측 손등 타박 및 찰과상"

26일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 주말 3연전 첫 번째 경기. 2회초 내야땅볼 타구를 치고 1루에서 두산 1루수 오명진과 KIA 한준수가 충돌했다. 고통스러워하는 오명진. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.26/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] 두산 베어스 오명진이 뜻밖의 부상으로 병원으로 이동했다.

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오명진은 26일 잠실 KIA 타이거즈전에 6번타자 1루수로 선발 출전했다가 수비 과정에서 손을 다쳤다. 2회초 2사 주자 없는 상황에서 한준수가 2루수 땅볼을 치고 1루로 향했는데, 오명진과 동선이 겹치면서 충돌했다.

오명진과 한준수는 동시에 그라운드에 나뒹굴며 고통을 호소했다. 오명진이 먼저 일어나 트레이너의 부축을 받고 더그아웃으로 향했고, 한준수는 구급차까지 들어온 뒤에 자리에서 일어나 이상이 없음을 보여줬다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 주말 3연전 첫 번째 경기. 2회초 내야땅볼 타구를 치고 1루에서 두산 1루수 오명진과 KIA 한준수가 충돌했다. 고통을 호소하는 한준수. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.26/

한준수는 바로 포수 마스크를 쓰고 2회말 수비를 이어 갔지만, 오명진은 그라운드로 돌아오지 못했다.

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두산 관계자는 "오명진은 2회 수비 과정에서 우측 손등 타박 및 찰과상을 입었다. 바로 병원으로 이동해 진료를 받을 예정"이라고 설명했다.

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두산은 3회초 수비를 앞두고 1루수 대수비로 박지훈을 투입했다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 주말 3연전 첫 번째 경기. 2회초 내야땅볼 타구를 치고 1루에서 두산 1루수 오명진과 KIA 한준수가 충돌했다. 고통스러워하는 오명진. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.26/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com