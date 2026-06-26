김연아 "♥고우림과 결혼 후 든든...평생 말동무이자 보호자"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김연아가 결혼한 뒤 느낀 점에 대해 밝혔다.

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26일 '엘르 코리아'의 유튜브 채널에는 '퀸연아의 플러팅 법? 요렇게 요렇게'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김연아는 '엘르 고민상담소' 코너를 통해 팬들의 고민에 답하는 시간을 가졌다.

이날 김연아는 '결혼이란 어떤 의미인가'라는 질문에 "나도 아직 결혼한 지 얼마 안 됐기 때문에 결혼의 의미를 말씀드리기에는 너무 초보자인 것 같다"고 말했다.

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이어 "결혼 적령기를 기준으로 삼지는 않아도 될 것 같고, 의지대로 되는 게 아니기 때문에 결혼하고 싶은 분이 나타나면 그때 하면 되지 않을까 싶다"고 자신의 생각을 밝혔다.

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김연아는 결혼 후 새롭게 느낀 점에 대해 "평생 말동무할 수 있는, 의지할 수 있는 친구가 생긴 느낌이다. 든든한 느낌이 드는 것 같다"고 털어놨다.

또 "말 그대로 법적 보호자이긴 하지만 서로의 보호자라는 걸 느꼈고, 단순히 남녀 사이가 아니라 서로 보호해 주고 지켜주는 존재가 되는 걸 많이 느꼈던 것 같다"고 전했다.

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김연아는 관심이 가는 사람과 자연스럽게 약속을 잡는 방법에 대한 질문에는 "제일 자연스러운 건 '맛있는 거 먹으러 가자' 같은 게 아닐까 싶다. 그런데 선뜻 제안하는 것도 쉽지 않기 때문에 잘 유도를 해보시는 게 좋을 것 같다"고 조언했다.

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이어 자신만의 플러팅 비법을 묻자 "이제는 플러팅할 수 없다. 플러팅 금지"라며 웃음을 터뜨렸다.

그러면서 "대놓고 내가 어떻게 하기보다는 그냥 요렇게, 요렇게 (자연스럽게) 됐던 것 같다"며 "만나게 될 인연이라면 자연스럽게 되지 않을까 생각된다"고 말했다.

한편 김연아는 2022년 5세 연하의 크로스오버 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했다.