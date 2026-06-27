'혹시 시즌 끝났나요?' 5월 이후 압도적 꼴찌, 왜 9위 탈출조차 버거운가

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 9회 경기 지켜보는 SSG 선수들. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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[인천=스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스의 시련은 6월을 지나 7월을 앞둔 지금도 제자리 걸음이다.

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SSG는 토요일이었던 27일 인천 홈 경기에서 한화 이글스에 1대8로 처참한 패배를 했다. 선발 타케다 쇼타가 5⅔이닝 11피안타(1홈런) 3탈삼진 1볼넷 7실점으로 무너졌고, 타자들은 1~3회 매 이닝 득점권 찬스에서 단 1점도 뽑지 못하면서 졌다. 그렇다고 후반 반등 찬스가 있었던 것도 아니다. 고명준의 솔로 홈런이 위안이라고 하기엔 그 앞에 나온 병살타가 더 아팠다. 끝까지 한화를 한번도 위협하지 못하면서 그대로 패배가 확정됐다.

최근 3연패. 현재 팀 순위는 여전히 9위다. 이 악몽은 5월부터 시작했다. 지난 5월 8일 SSG는 승률 0.576에 10개 구단 중 3위팀이었다. 상위권에서 시즌을 출발했다.

하지만 끔찍했던 13연패를 포함해 승률과 순위가 미끄러지기 시작했고, 5위와 6위, 7위, 8위를 지나 지난 6월 19일 9위까지 떨어졌다.

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5월 이후 SSG의 팀 성적은 49경기에서 13승2무34패 승률 0.276에 불과하다. 10개 구단 중 압도적 꼴찌다. 현재 팀 순위 10위인 키움 히어로즈(0.313)보다도 같은 기간 승률이 낮다. 13연패가 시작됐던 5월 17일 이후를 기준으로 잡으면, 35경기 8승1무26패로 승률이 0.235에 불과하다.

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6월이 되면 부상 선수들이 대부분 복귀하기 때문에 분위기 반전을 노려볼 수 있을 거라는 희망이 아직까지 실현되지 않고 있다.

현재 SSG의 전력에서 특별히 돌아올 선수가 없다는 점도 뼈아픈 대목이다. 외국인 투수도 교체(토마스 해치)했고, 부상으로 빠져있던 선수들도 대부분 돌아왔다. 지금 전력에서 재활 중인 김광현 정도만 빼면 크게 기존 계산에서 어긋나는 부분은 없다. 최정이 고관절 통증으로 100%의 컨디션이 아닌 것이 유일한 변수다.

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 5회 SSG 선발 타케다가 한화에 5실점을 허용했다. 경기 지켜보는 SSG 이숭용 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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선발 투수들이 동반 부진에서 출발해 불펜 연쇄 난조로 이어진 나비 효과가 컸고, 야수들도 그런 부분까지 커버해줄 정도의 여력이 안되는 상황이다.

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정말 이렇게 안풀리나 싶을 정도로 운도 따르지 않는다. 그러는 사이 상위권 팀들과의 격차는 점점 벌어졌다. 4위 KIA 타이거즈와 이미 10경기 차로 멀어졌고, 5위 두산 베어스와도 6~7경기 차 이내에서 좁히지 못하고 있다. 당장 바로 위 8위 롯데 자이언츠가 최근 상승 흐름을 타면서 중위권 경쟁에 뛰어들고 있는 것과 대조적이다.

미치 화이트의 부상으로 인해 영입한 해치는 비교적 좋은 구위를 가졌고 경쟁력이 있다고 보여지지만, 아직 적응 기간을 거치고 있다. 또 잠시 살아나는듯 했다가 최근 3경기 연속 대량 실점으로 난조를 보인 앤서니 베니지아노 역시 고민이 깊다. 아시아쿼터 타케다 역시 마찬가지. 아직 경험이나 체력이 부족한 김건우와 김민준, 또다른 국내 선발 최민준까지. 확실한 '에이스'가 없다보니 연패는 길어지고 연승은 이어지지 못하는 악순환이 반복된다. 돌아가며 터지는 불펜 역시 마찬가지다.

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 6회초 2사 만루. 강판 당하는 SSG 선발 타케다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

야수들도 쫓기고만 있는 상황이다. 다같이 이 분위기를 깨고 싶은 의욕은 있는데, 오히려 그 마음이 중압감으로 짓눌리기만 하는 모양새다. 13연패 이후 이후 상대를 압도하는 경기가 거의 실종됐다. 끈질기게 물고 늘어지는 모습이 보이지 않는다.

SSG는 27일까지 76경기를 소화하며 반환점은 이미 돌았다. 9위 탈출이 멀어보이지만, 반대로 아직 70경기 가까이 더 많은 기회가 남아있다. '벌써 반이나' 왔다는 것과, '아직 반이나' 남았다는 또 다르다.

인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com