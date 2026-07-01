"KBO리그 오라고? 안갈래요" 충격 거절, 157km 외인 왜 계약 뿌리쳤나

존 겐트. 사진=웨이취안 드래곤즈 공식 SNS 계정

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[스포츠조선 나유리 기자]대만프로야구(CPBL)에서 활약 중인 강속구 외국인 투수가 한국행 러브콜을 거절했다는 사실을 밝혔다.

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CPBL 웨이취안 드래곤즈 소속인 미국 출신 우완 투수 존 갠트는 최근 KBO리그의 계약 제안을 거절했다.

갠트는 1992년생으로 미국 메이저리그 애틀랜타 브레이브스, 세인트루이스 카디널스, 미네소타 트윈스를 거쳤다. 신장 1m90에 최고 150km 중후반대 빠른 공을 던진다. 빅리그에서는 셋업맨으로 활약했으나 큰 존재감을 보이지 못한 상황에서 2022시즌을 앞두고 일본프로야구(NPB) 니혼햄 파이터스에 진출했다. 하지만 부상으로 인해 NPB에서도 별다른 활약을 하지 못했다.

이후 개인 재활을 거쳐 다시 캔자스시티 로열스에 마이너 계약으로 입단했다가 올 시즌을 앞두고 대만리그에 진출했다. 사실 CPBL에 진출하기 전까지 수년간 팔꿈치 이슈로 인해 제대로 된 투구를 하지 못하다가, 올 시즌 다시 안정적으로 선발 투수 역할을 하고 있다. 긴 부상 터널에서 마침내 빠져나온 것으로 보인다.

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갠트는 현재 웨이취안의 '에이스'다. 현재까지 10경기에 선발 등판해 4승1패 평균자책점 1.42의 성적을 기록 중이고, 이닝당 출루 허용율은 0.95에 63⅓이닝 동안 탈삼진 64개를 잡아 준수한 활약을 이어가고 있다. 현재까지 CPBL 최저 평균자책점 1위, 최다 탈삼진 5위를 기록 중이다. 오히려 승운이 따르지 않는 편이다. 또 소속팀 웨이취안은 팀 승률 0.650으로 6개 구단 중 1위를 달리고 있다.

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그런 갠트를 KBO리그 구단들도 눈여겨보는 모양이다. 대만 매체 'ET투데이'는 "KBO리그 구단들이 갠트에게 관심을 보였다는 소문이 돌았다. 실제로 KBO리그 한 구단이 갠트 영입에 큰 관심을 보였지만 선수가 웨이취안 잔류를 결정했다. 그는 대만에서 뛰는 게 좋다며 거절했다"고 보도했다.

또 '자유시보'도 "KBO리그 일부 구단이 그를 외국인 투수로 영입하고자 하는 움직임이 있었다. 하지만 웨이취안 예쥔장 감독은 '상대적으로 연봉이 정말 낮지만 않다면 선수도 한국으로 가지 않고 여기서 보여주는 게 낫다. 내년에 다시 기회가 올 수도 있다. 그는 대만에 남는 것을 좋아할 것'이라고 밝혔다"고 전했다.

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지난 6월 25일 웨이취안 구단 대표 이사도 "KBO리그 구단들이 갠트 영입에 관심을 보이고 있다"며 사실을 인정했다. 외국인 투수 교체를 추진했던 구단 중 CPBL에서 좋은 구위를 회복해 보여주고 있는 갠트를 리스트에 올려놓았던 것으로 보인다. 물론 어느정도 적극적으로 러브콜을 보냈는지는 미지수다.

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최근에는 CPBL 구단들도 KBO리그 유출에 대비해 외국인 투수 계약을 월간 단위가 아닌, 연간 단위로 보다 더 꼼꼼하게 안전장치를 걸어두고 있다. 'SETN' 보도에 따르면 겐트의 경우 구단과 옵션 장치를 넣은 연간 계약을 체결한 것으로 보인다. 자세한 계약 세부 내용은 공개되지 않았지만 시즌 중 옵트아웃은 가능한 상황이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com