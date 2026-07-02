"넘어간 줄도 몰랐는데…" 송성문의 미소, '잊지 못할 순간' 첫 홈런에도 들뜨지 않았다

송성문. AP연합뉴스

송성문. 연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 샌디에이고 파드리스의 송성문이 미국 데뷔 첫 홈런에도 차분한 속내를 전했다.

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송성문은 2일(한국시각) 미국 시카고의 리글리필드에서 열린 시카고컵스전에 9번타자 3루수로 선발출전, 데뷔 첫 홈런 포함 2안타를 기록했다.

샌디에이고에겐 좌절의 3일이었다. 컵스와의 3연전 시리즈에서 끝내기 패배, 난타전 끝 패배, 완패에 직면했다. 하필 내셔널리그 와일드카드 경쟁상대인 컵스에게 당한 3연패, 두 팀간의 차이는 5경기로 벌어졌다.

송성문의 홈런은 3대23으로 무너진 마지막 날 나왔다. 첫 타석 2루타에 이어 5회초에는 오른쪽 담장을 넘기는 홈런을 터뜨렸다. 메이저리그 33경기만에 쏘아올린 첫 홈런이었다. 통산 3번째 멀티히트이기도 했다.

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낮은 발사각으로 일직선에 가깝게 날아간 타구는 언뜻 보기엔 펜스에 맞고 나온 것처럼 보였다. 송성문 스스로도 그런 착각을 했다. 그는 심판의 홈런콜을 보고서야 뒤늦게 홈런임을 알아챘다.

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송성문은 FA를 앞둔 2년간 잠재력을 대폭발시키며 메이저리그 진출까지 성공한 선수다. 강정호 김하성 이정후 김혜성 등 키움 출신 다른 메이저리거들과는 달리, 미처 KBO리그 슈퍼스타로 발돋움하기도 전에 메이저리거가 됐다.

진출 직전 키움과 비FA 연장계약을 맺을 당시 금액은 6년 120억원. 하지만 샌디에이고의 영입 제안은 3+1년, 1500만 달러(약 222억원) 규모였다. 한국과 큰 차이 나지 않는 금액이지만, '꿈의 무대'인 만큼 한차례 FA 권리를 소모하고도 갈만한 가치가 있다고 봤다.

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미국 무대에서의 역할은 내야 전체를 커버하는 만능 유틸리티. 기존의 주 포지션은 3루와 2루였고, 1루도 간간히 소화했었다. 하지만 타구 속도부터 다르다는 미국에서 생전 본적도 없던 유격수 포지션에도 그럭저럭 적응하며 타고난 재능을 뽐내고 있다.

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크레이그 스태먼 감독도 "송성문은 출전시간이 늘어날수록 점점 좋은 기량을 보여주고 있다. 오늘 스윙들은 정말 멋있었다. 아마 리글리필드에서의 오늘밤을 잊지 못할 것"이라면서 "수비도 얼마나 잘하는 선수인지 잘 알고 있다"고 강조했다.

송성문은 올해 33경기에 출전, 타율 2할3푼3리(60타수 14안타) 1홈런 9타점 9득점 6도루 OPS(출루율+장타율) 0.666을 기록중이다. 벌써 5월초 콜업 이래 2개월 연속으로 빅리그 한자리를 지키고 있다. 들쭉날쭉한 출전에도 타격코치와 추가 타격훈련을 하며 출전 기회를 기다린다는 설명.

송성문은 경기 후 "오늘은 매니 마차도의 휴식일이라 모처럼 3루수로 뛸 수 있어 기분이 좋았다. 결과와 별개로 타석에서도 좋았다"며 웃었다.

이어 "우리 팀은 좋은 선수들이 정말 많다. 언제가 됐든 내게 기회가 주어진다면 그땐 좋은 모습을 보여주고 싶다"고 강조했다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com