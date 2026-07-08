"이대로는 안돼" LG 에이스 흔들? 'ERA 0.50' 절대 우세가 깨졌다…불안감↑ [대구포커스]

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 톨허스트. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 선발 톨허스트, 포수 박동원이 대화를 나누고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "휴식기 때 조정할 예정이다. 면담도 거쳤다. 이대로 후반기를 바로 시작하면 안될 것 같다."

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'사자 킬러'의 명성이 무너졌다. 한국시리즈 1선발다운 존재감도 더는 없다.

LG 트윈스 앤더스 톨허스트 이야기다. 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 만난 염경엽 LG 트윈스 감독은 전날 5이닝 4실점(3자책)으로 부진했던 톨허스트에 대해 "이대로 후반기를 그냥 시작하면 안될 것 같다. 조정을 거쳐서 후반기에 더 분전하는 모습을 기대한다"고 했다.

전체적으로는 운이 없었다. 빗맞은 안타가 많았고, 투수 앞 땅볼을 놓친데 이어 2루수 신민재가 욕심을 부리다 일을 키운 실책도 나왔다.

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하지만 톨허스트가 에이스다운 면모를 보여주지 못한 것도 사실이다. 맞대결 상대였던 삼성 후라도가 베테랑다운 버티기를 보여주며 끝내 13번째 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하, 리그 1위)를 완성한 것과는 대조적이다.

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"데이터를 기반으로 여러가지 이야기를 나눴다. 얼마나 본인한테 중요한 시즌인지 같은 이야기들이다. 선수 본인이 향후 조정에 대해 좋은 아이디어를 갖고 있더라. 후반기엔 달라진 모습을 보여줄 거라 기대한다."

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 톨허스트. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

전날 경기 전까지 톨허스트의 삼성전 성적은 3경기 3승, 18이닝을 동안 평균자책점 0.50이었다. 13개의 삼진을 잡는 동안 볼넷은 7개, 실점은 단 1점이었다.

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하지만 그 신화는 완전히 무너져내렸다. LG와 삼성이 향후 한국시리즈 같은 큰 무대에서 만날 가능성이 높음을 감안하면, 삼성에겐 귀중한 경험이자 LG에겐 아픈 경기였다. 염경엽 감독 스스로도 "정말 중요한 경기였는데, 전반기를 마무리하는 입장에서 3연전을 주도할 수 있는 계기가 되니까"라며 진한 아쉬움을 드러냈다.

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"사실 우리 타자들이 어제 경기 초반에 후라도를 상대로 점수를 많이 냈어야하는 경기다. 반대로 톨허스트는 경험이 많지 않은 선수라 후라도처럼 버텨주긴 쉽지 않다. 결국 실책만 없었으면 잘 되는 경기였다. 2점 정도는 줄수도 있는 거니까. 결국 자기가 놓친 타구 하나가 승리를 넘겨준 셈이다. 타이트한 시합은 그런 거 하나 나오면 넘어가는 거다."

염경엽 감독은 "한경기 한경기, 최선을 다해 이기고 싶다. 하지만 야구가 내 마음대로 되진 않는 법"이라며 안타까워했다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 톨허스트가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com