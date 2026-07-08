"초대박!" 韓 축구 역사상 이런 에이스 있었나…이강인 '천문학적 연봉 단칼 거절'→'시메오네 AT 마드리드 감독 직접 축하 전화'

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 이강인과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 슛팅을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(파리생제르맹) 영입을 위해 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독까지 직접 나섰다.

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아틀레티코 마드리드 소식에 정통한 루벤 우리아 기자는 최근 개인 채널을 통해 "이강인의 아틀레티코 마드리드 이적 합의는 마무리된 상황이다. 이강인 영입을 위해 토트넘(잉글랜드), 유벤투스(이탈리아) 등도 나섰다. 사우디아라비아리그에선 연봉 1700만 유로 파격 제안을 하기도 했다. 하지만 이강인은 오직 아틀레티코 마드리드 이적을 원했다. 시메오네 감독이 이적 승인을 했고, 이강인에게 직접 전화해 축하 인사를 건넸다"고 전했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

2026년 북중미월드컵에서 대한민국 에이스로 맹활약한 이강인의 스페인 무대 복귀가 임박했다. 아틀레티코 마드리드로 향한다. 해외 언론에서도 관련 내용을 앞다퉈 전하고 있다. 프랑스 언론 'RMC스포츠'는 '이강인이 PSG에서 세 시즌을 보낸 뒤 팀을 떠나게 됐다. PSG는 아틀레티코 마드리드와 이강인 이적 합의에 도달했다. PSG는 아틀레티코 마드리드와 4000만유로(약 700억원)를 약간 웃도는 금액으로 이적에 합의했다'고 보도했다.

유럽 이적시장 전문가 파브리지오 로마노도 'HERE WE GO(히어 위 고)'를 외쳤다. 그는 '이강인의 아틀레티코 마드리드 이적이 확정됐다. 모든 당사자 간 합의가 완료됐다. 개인 조건은 이미 몇 달 전에 합의됐다. 이강인도 아틀레티코 마드리드 이적을 원했다. 구두 합의는 모두 끝난 상태며 이제 공식적인 절차만 남았다'고 했다. 이강인은 발렌시아(2018∼2021년), 레알 마요르카(2021∼2023년)에 이어 또 한번 스페인 프리메라리가 무대를 밟는다. 3년 만의 컴백이다. 그는 2023년 여름 이적시장을 통해 PSG로 이적했다.

8일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 이강인이 축구화 끈을 조여메고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.08/

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이강인이 아틀레티코 마드리드로 이적하면 한국 축구 이적료 순위도 다시 쓰게 됐다. 4000만유로는 이강인이 2023년 여름, PSG로 이적하면서 발생시킨 이적료 2200만유로의 2배에 가깝다. 이강인은 손흥민(2015년 토트넘·3000만 유로)을 밀어내고 한국 선수 이적료 2위 기록을 쓴다. 1위는 김민재가 2023년 바이에른 뮌헨(독일)으로 이적하며 세운 5000만유로다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com