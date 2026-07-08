이준영, 음주 차량 1시간 추격…"내 차 박아라 생각" 긴박했던 순간 ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이준영이 음주 운전 차량을 직접 추격해 경찰에 넘겼던 당시의 긴박했던 순간을 전했다.

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8일 tvN '유퀴즈온더블럭' 측은 "입대 앞둔 강회장 준영의 롤러코스터 심경"이라는 제목의 예고편이 공개됐다.

영상 속 이준영은 과거 이준영은 과거 음주 운전 차량을 발견하고 1시간 가까이 추격 끝에 경찰에 인계했던 일화를 직접 털어놨다. 그는 "당시 대표 형이랑 통화 중이었는데, '형 나 잠깐 해야 할 일이 있다'면서 전화를 끊고 따라갔다"라며 당시의 긴박했던 상황을 회상했다.

실제로 이준영은 수상한 차량의 움직임을 포착하자 곧바로 경찰에 신고했고, "앞차가 음주 운전하는 것 같다"고 상황을 알리며 경찰이 도착할 때까지 차량을 놓치지 않고 뒤를 쫓았다.

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그는 "'다른 차랑 사고가 나는 것보다 내차 박아라'라는 마인드로 따라갔다"라면서 시민들의 추가 피해를 막기 위해 위험을 감수했던 당시의 심경을 전해 감탄을 자아냈다.

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또한 이준영은 오는 21일 입대를 앞두고 복잡한 마음도 솔직하게 털어놨다. 그는 "롤러코스터 탄 것 같다. 촬영하다가도 갑자기 다운되고 감정신이 아닌데 막 감동을 받았다. 그래서 다시 촬영하는 수고가 조금 많아졌다"라며 밝혔다.

이어 "'저렇게 살지 말아야지' 생각한 어른이 있었다. 근데 그 사람들도 갔다 온 거지 않나. '나라고 못할 게 뭐가 있냐'는 생각도 든다"라면서 "이러한 생각들이 계속 돌고 있다"라고 입대를 앞둔 현실적인 심정을 고백해 웃음을 안겼다.

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뿐만 아니라 '폭싹 속았수다'부터 '약한영웅 Class2'까지 '천의 얼굴'이라 불리는 이준영의 치열한 여정도 공개된다. 그룹 유키스 추가 멤버로 합류한 이준영은 기존 멤버들의 속도에 발맞추기 위해 혹독한 트레이닝을 견뎠던 시간부터 연기로 돌파구를 찾기 시작한 계기, 생계를 위해 아르바이트를 하며 버텼던 사연과 100번 넘는 오디션 탈락에도 포기하지 않았던 이유까지 털어놓는다.

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특히 아이돌에서 배우로 갓 도전했던 당시 색안경 낀 시선 속에서 "피해 주지 말고 돌아가라"는 말에 상처받았던 이야기도 솔직하게 공개한다. 실제로는 '금명이 같은 아들'이라는 이준영의 효자 모멘트와 군 입대를 앞둔 솔직한 심경도 들어볼 수 있다. 이준영은 "롤러코스터를 탄 기분"이라며 만감이 교차하는 심경을 전하는 한편, 기승전 '군대' 이야기로 이어지는 솔직한 입담으로 웃음을 전한다. 군 입대 전 마지막으로 불사르는 댄스 무대와 함께, 군필 배우 송강이 전해준 따끈한 정보까지 본 방송에서 모두 들어볼 수 있다.

anjee85@sportschosun.com