'대장금' 중전마마 박정숙, 연예계 은퇴 후 '공공기관 대표' 됐다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 드라마 '대장금'에서 문정왕후(중전마마) 역으로 사랑받았던 배우 겸 방송인 박정숙이 연예계를 떠난 뒤 공공기관 대표로 활동 중인 근황을 공개했다.

Advertisement

최근 유튜브 채널 '조은주의 Q'에는 ''대장금' 배우·MC 출신 박정숙이 연예계를 떠나 선택한 길ㅣ박정숙 서울시여성가족재단 대표'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박정숙은 "서울시 여성·가족 정책을 총괄하고 있다"며 현재 서울시 산하기관인 서울시여성가족재단 대표이사로 재직 중인 근황을 전했다.

박정숙은 연예계 활동을 돌아보며 "미디어는 굉장히 매력적이면서도 영향력이 큰 분야"라며 "1992년부터 2003년까지 활동했고, '대장금'이 마지막 작품이었다. 벌써 20년이 넘었다"고 회상했다.

Advertisement

이어 "그 후 국제기구 대표를 맡았고 대학교수도 했으며, 지금은 공공기관 대표로 일하고 있다"며 "오랜만에 저를 보시는 분들은 '많이 변했다', '세월을 제대로 맞았구나'라고 생각하실 것 같다"고 웃었다.

Advertisement

연예계를 떠나 새로운 길을 선택한 이유도 밝혔다.

그는 "대전엑스포 홍보사절로 활동하며 세계에 우리나라를 알리는 일을 시작했고, 이후 '대장금'에 출연하면서 또 다른 기회를 얻었다"고 말했다.

Advertisement

특히 "'대장금' 이후 해외에 나가 공부하고 싶다는 생각이 들었다"며 "외국에서는 저를 '중전마마'로 기억하는 분들이 많았다. 그 과정에서 한류를 단순한 문화 콘텐츠가 아니라 공공정책이자 외교의 한 분야로 바라보게 됐다"고 설명했다.

Advertisement

박정숙은 1993년 KBS 대전엑스포 생방송 진행자로 데뷔한 뒤 SBS '출발! 모닝와이드', EBS '장학퀴즈', MBC '토크쇼 임성훈과 함께' 등에서 MC로 활약했다. 2003년에는 MBC 드라마 '대장금'에서 문정왕후 역을 맡아 국내는 물론 해외 시청자들에게도 깊은 인상을 남겼다.

이후 연예계를 떠난 그는 국제기구와 학계에서 활동했으며 현재는 서울시여성가족재단 대표이사로 재직하며 여성·가족 정책을 이끌고 있다.

한편 박정숙은 2012년 국회의원 이재영과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com