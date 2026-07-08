임호, 배재고 학생들과 5·18묘지 참배 동행…"지역비하 응원, 머리 숙여 사과"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 임호가 배재고 총동창회장 자격으로 지역 비하 응원 논란에 대해 공식 사과한 데 이어, 배재고 학생들과 함께 국립5·18민주묘지를 찾아 참배했다.

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지난 6일 배재고 총동창회장인 임호는 전라남도 지역 일간지 무등일보를 통해 사과문을 발표하며 "지난 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 배재고 야구부 학생들이 보인 부적절한 응원으로 인해 깊은 상처를 드리게 되어 머리 숙여 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "학생들의 행동은 분명 잘못된 행동이었으며, 그 잘못을 예방하고 올바른 가치관을 심어주지 못한 책임은 학교와 동문 선배들에게도 있다"고 책임을 인정했다.

또 "오늘 학교는 진심 어린 사과를 드리기 위해 광주제일고등학교를 방문한다"며 "사과 방문을 너그러이 받아들여 주셔서 진심으로 감사드린다"고 전했다.

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같은 날 배재고 야구부 학생 36명은 광주제일고를 찾아 교정에 있는 광주학생독립운동기념탑을 참배한 뒤, 광주제일고 학생들과 함께 국립5·18민주묘지를 방문해 참배했다.

사진=연합뉴스

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이 자리에는 임호를 비롯해 정근식 서울시교육감, 김대중 전남교육감, 광주일고 동문들도 함께하며 화해와 성찰의 시간을 가졌다.

이후 임호는 "혈기 왕성한 평소 모습과 달리 학생들이 정말 조심스럽고 엄숙하게 참배하는 모습을 봤다"며 "학생들이 5·18 민주화운동을 함부로 해서는 안 된다는 것을 느꼈을 것"이라고 말했다.

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앞서 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 경기 도중 배재고 선수들이 광주일고 더그아웃을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지", "탱크데이" 등의 구호를 외쳐 지역 비하와 5·18 민주화운동을 조롱했다는 비판이 제기됐다.

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논란이 확산되자 배재고는 공식 사과했고, 대한야구소프트볼협회는 배재고 야구부에 전국대회 6개월 출전 정지 징계를 내렸다.

narusi@sportschosun.com