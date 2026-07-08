전원주, 子한테도 숨긴 침대 밑 금고…돈봉투가 한가득 "아무도 못 믿어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 전원주가 아들에게도 숨겼던 침대 밑 금고를 공개했다.

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7일 전원주의 유튜브 채널에서는 '전원주 집정리 2탄~!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

안방을 정리하자는 제작진에 전원주는 "안방은 정리하면 안 된다. 비밀이 많다. 그거 정리하다가 돈 가져가면 안 되지 않냐"고 걱정했다. 이에 제작진은 "돈 나오면 다 드리겠다"고 설득했지만 전원주는 "믿을 수가 없다. 안방은 중요한 게 많아서 아들, 며느리도 못 들어간다"고 의심했다.

겨우 전원주를 설득한 제작진은 며느리와 함께 전원주의 안방에 들어섰다. 오래된 물건들이 한 가득인 가운데 이불엔 곰팡이까지 피어있었다. 제작진이 이불을 버리자는 말에 전원주는 중요한 게 밑에 있다. 그래서 버리면 안 된다"고 막았다. 제작진은 "돈이 있나?"라고 농담했지만 이불 아래에는 진짜로 돈봉투가 한 가득 있었다. 제작진은 "그래서 여기를 덮어놓으셨구나"라고 놀라며 "오늘 촬영 끝나고 바로 은행 가서 넣으시라"라고 밝혔다.

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정리 중 아들이 오자 제작진은 "이 침대의 비밀을 모르시죠? 한번 열어보시라"라고 제안했다. 침대 밑 돈봉투를 처음 본 전원주의 아들은 "여기가 금고가 됐다. 어머니도 참"이라고 놀라며 전원주에게 "침대 밑바닥에 뭘 잔뜩 넣어놨냐"고 물었다. 전원주가 시치미를 떼자 제작진은 "아들한테도 모른 척하실 거냐"며 웃었고 전원주는 "밑천을 깔아놨는데 알려주면 어떡하냐"고 토로했다.

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아들도 손도 못 대게 하며 돈봉투를 정리한 전원주는 제작진에게 5만 원씩 용돈을 쾌척했다. 제작진은 "수술하시고 나서 돈 엄청 잘 쓰신다"고 감탄했고 전원주는 "차비는 줘야지. 그리고 밥 사겠다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com