옥주현, 김호영에 직접 물었다 "'옥장판', 날 향한 게 아니라면 왜 모두 날 떠올렸나"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 이른바 '옥장판 사건'을 직접 언급하며 오랜 시간 이어진 오해와 상처에 대해 털어놨다.

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옥주현은 8일 새벽 자신의 SNS에 "이 글을 쓰기까지 오랜 시간이 걸렸다"며 장문의 글을 게재했다.

옥주현은 "이미 지난 일이라고 생각하시는 분들도 계실 것이고, 왜 이제 와서 다시 이야기하느냐고 생각하시는 분들도 계실 것이다. 그동안은 괜찮은 척하며 침묵하는 것이 최선이라고 생각했다"며 조심스럽게 말문을 열었다.

이어 "여러 차례 인터뷰와 기사 등을 통해 제 입장을 말씀드리기도 했다. 하지만 정작 제가 왜 그런 말을 할 수밖에 없었는지, 그리고 그 시간 동안 무엇을 감당하며 살아왔는지는 제대로 전달되지 못했다고 느꼈다"면서 "당시 저는 더 이상 논란을 키우고 싶지 않아 고소를 취하했다"고 설명했다.

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그러면서 당시 상황에 대해 "누나를 저격한 적은 단 한 번도 없다", "친구 아버지의 옥장판을 홍보하기 위해 올린 글이었다"는 김호영의 설명을 들었다고 밝히며 "그 설명을 듣고 더 이상 이 문제를 이야기하지 않기로 했다. 하지만 시간이 지난다고 그 프레임은 사라지지 않았다"고 호소했다.

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옥주현은 "그럼에도 저는 작품과 제작사, 함께하는 동료들에게 피해를 주고 싶지 않았기에 침묵했다"고 전했다.

그는 4년 만에 해당 사건을 다시 언급하게 된 이유에 대해서도 밝혔다. 옥주현은 "지금은 어느 작품에도, 어느 제작사에도 속해 있지 않다"며 "오롯이 배우 옥주현으로 이야기할 수 있는 시기라고 생각했다"고 말했다.

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이어 "오늘만큼은 제 입장을 직접 말씀드리고자 한다"면서 "오랜 세월 뮤지컬이라는 장르 안에서 저는 제가 할 수 있는 최선의 노력과 최선의 퍼포먼스를 보여드리기 위해 버텨왔다"고 털어놨다.

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옥주현은 "하지만 한 사람의 말에서 시작된 '옥장판'이라는 프레임은 제 이름 앞에 붙은 별명이 되었고, 저는 그 이후 오랜 시간 그 말이 만들어낸 의혹과 조롱, 비난을 감당해야 했다"고 토로했다.

이어 "그 말은 단순한 농담이나 해프닝으로 끝나지 않았다. 제 이미지와 광고, 작품 활동에도 실제 영향을 미쳤고, 저는 작품을 선택하거나 내려놓는 순간에도 그 프레임이 다른 사람에게까지 부담이 되지 않을까 고민해야 했다"고 밝혔다.

그러면서 "결국 저는 모두를 위해 작품에서 하차하는 결정을 내린 적도 있었다. 작품에 더 이상 피해를 주고 싶지 않았기 때문"이라고 설명했다.

옥주현은 "그 과정에서 저는 이 뮤지컬 사회에 속해 있다는 사실이 한스럽게 느껴졌고, 그래서 팬들에게 제 마음을 털어놓았던 것"이라며 "그것은 프로의식과는 별개의 문제"라고 강조했다.

그는 "누군가에게는 피로감이 쌓인 오래된 이야기일 수 있다. 하지만 저에게는 배우로서의 삶과 커리어에 깊은 상처를 남긴 일"이라고 말했다.

이어 "제가 바라는 것은 단순한 감정싸움이 아니다. 다만 그 말이 정말 저를 향한 것이 아니었다면 왜 그렇게 많은 사람들이 저를 떠올렸는지, 그리고 그로 인해 발생한 피해와 상처에 대해 왜 단 한 번도 대중 앞에서 설명되지 않았는지 묻고 싶다"고 밝혔다.

옥주현은 "저 역시 감정적으로 신중하지 못했던 순간이 있었고, 그 부분은 돌아보고 있다"고 덧붙였다.

하지만 그는 "저는 제 이름이 더 이상 '옥장판'이라는 조롱으로 소비되지 않길 바란다"면서 "이 일이 단순한 별명이나 밈이 아니라 한 배우의 삶과 무대, 그리고 커리어에 실제 영향을 끼친 일이었다는 것만을 알아주셨으면 한다"고 호소했다.

끝으로 옥주현은 "저는 앞으로도 무대 위에서 배우로 평가받고 싶다"며 "오늘 이 글은 그동안 하지 못했던 제 이야기를 이제야 제 입으로 직접 말씀드리는 것"이라고 전했다.

한편 옥주현이 언급한 이른바 '옥장판 사건'은 지난 2022년 6월 뮤지컬 '엘리자벳' 캐스팅을 둘러싸고 인맥 캐스팅 의혹이 제기되면서 시작됐다.

당시 김호영은 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올렸고, 이를 두고 일부 누리꾼들은 옥주현을 겨냥한 발언이 아니냐는 해석을 내놓으면서 논란이 확산됐다.

이후 옥주현과 뮤지컬 '엘리자벳' 제작사 EMK뮤지컬컴퍼니는 관련 의혹을 부인했고, 옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했다.

논란이 커지자 김호영은 해당 게시물이 옥주현을 겨냥한 것이 아니라 지인의 아버지가 운영하는 장판 사업을 홍보하기 위해 작성한 글이었다고 해명했다. 이후 양측은 법적 분쟁을 마무리했고, 옥주현은 고소를 취하했다.

다음은 옥주현 입장문 전문

이 글을 쓰기까지 오랜 시간이 걸렸습니다.

이미 지난 일이라고 생각하시는 분들도 계실 것이고, 왜 이제 와서 다시 이 야기하느냐고 생각하시는 분들도 계실 것입니다.

그동안은 괜찮은 척하며 침묵하는 것이 최선이라고 생각했습니다.

여러 차례 인터뷰와 기사 등을 통해 제 입장을 말씀드리기도 했습니다. 하지만 정작 제가 왜 그런 말을 할 수밖에 없었는지, 그리고 그 시간 동안 무엇을 감당하며 살아왔는지는 제대로 전달되지 못했다고 느꼈습니다.

당시 저는 더 이상 논란을 키우고 싶지 않아 고소를 취하했습니다.

그리고 "누나를 저격한 적은 단 한 번도 없다", "친구 아버지의 옥장판을 홍 보하기 위해 올린 글이었다"는 설명을 듣고 더 이상 이 문제를 이야기하지 않기로 했습니다.

하지만 시간이 지난다고 그 프레임은 사라지지 않았습니다.

그럼에도 저는 작품과 제작사, 함께하는 동료들에게 피해를 주고 싶지 않았 기에 침묵했습니다.

지금은 어느 작품에도, 어느 제작사에도 속해 있지 않습니다. 오롯이 배우 옥주현으로 이야기할 수 있는 시기라고 생각했습니다.

그래서 오늘만큼은 제 입장을 직접 말씀드리고자 합니다.

오랜 세월 뮤지컬이라는 장르 안에서 저는 제가 할 수 있는 최선의 노력과 최선의 퍼포먼스를 보여드리기 위해 버텨왔습니다.

하지만 한 사람의 말에서 시작된 '옥장판'이라는 프레임은 제 이름 앞에 붙 은 별명이 되었고, 저는 그 이후 오랜 시간 그 말이 만들어낸 의혹과 조롱, 비난을 감당해야 했습니다.

그 말은 단순한 농담이나 해프닝으로 끝나지 않았습니다. 제 이미지와 광고, 작품 활동에도 실제 영향을 미쳤고, 저는 작품을 선택하거나 내려놓는 순간 에도 그 프레임이 다른 사람에게까지 부담이 되지 않을까 고민해야 했습니다.

결국 저는 모두를 위해 작품에서 하차하는 결정을 내린 적도 있었습니다. 작품에 더 이상 피해를 주고 싶지 않았기 때문입니다.

그 과정에서 저는 이 뮤지컬 사회에 속해 있다는 사실이 한스럽게 느껴졌고, 그래서 팬들에게 제 마음을 털어놓았던 것입니다.

그것은 프로의식과는 별개의 문제였습니다.

누군가에게는 피로감이 쌓인 오래된 이야기일 수 있습니다.

하지만 저에게는 배우로서의 삶과 커리어에 깊은 상처를 남긴 일이었습니다.

제가 바라는 것은 단순한 감정싸움이 아닙니다.

다만 그 말이 정말 저를 향한 것이 아니었다면, 왜 그렇게 많은 사람들이 저를 떠올렸는지.

그리고 그로 인해 발생한 피해와 상처에 대해 왜 단 한 번도 대중 앞에서 설명되지 않았는지 묻고 싶습니다.

저 역시 감정적으로 신중하지 못했던 순간이 있었고, 그 부분은 돌아보고 있습니다.

저는 제 이름이 더 이상 '옥장판'이라는 조롱으로 소비되지 않기를 바랍니다.

그리고 이 일이 단순한 별명이나 밈이 아니라, 한 배우의 삶과 무대, 그리고 커리어에 실제 영향을 끼친 일이었다는 것만은 알아주셨으면 합니다.저는 앞으로도 무대 위에서 배우로 평가받고 싶습니다.

그리고 오늘 이 글은, 그동안 하지 못했던 제 이야기를 이제야 제 입으로 직접 말씀드리는 것입니다.