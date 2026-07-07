'재혼' 오윤아, 면사포 쓰고 활짝 웃었다…"축하에 벅찬 행복, 예쁘게 잘 살게요"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 오윤아가 재혼 소식을 전한 뒤 축하를 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전했다.

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오윤아는 7일 자신의 SNS를 통해 "축하해 주셔서 진심으로 감사드립니다!! 앞으로 더 감사한 마음으로 예쁘게 살아갈게요"라고 적었다.

이어 "여러분의 뜨거운 응원과 축하로 저희 온 가족이 너무 기뻐하고 행복합니다. 모두 정말 정말 감사해요"라며 하트 이모티콘과 함께 벅찬 심경을 전했다.

함께 공개한 사진에는 웨딩 콘셉트의 곰 풍선과 흰 풍선을 배경으로 환하게 미소 짓고 있는 오윤아의 모습이 담겼다. 손으로 하트 포즈를 취한 채 행복한 분위기를 드러내 눈길을 끌었다.

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앞서 오윤아는 지난 3일 자신의 유튜브 채널 'Oh!윤아'를 통해 비연예인 남성과 재혼 소식을 직접 알렸다. 이후 소속사 와이에이엔터테인먼트는 "오윤아가 남편과 혼인신고를 마쳤으며 현재 함께 생활하고 있다"고 밝혔다.

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영상에서 오윤아는 "결혼하게 됐다"며 "구독자분들께서 늘 좋은 짝을 만나 행복하게 사는 모습을 보고 싶다고 응원해 주셨는데 그 마음이 늘 감사했다"고 눈물을 보였다.

이어 "오랜 시간 아이를 혼자 키우면서 민이가 늘 가장 큰 우선순위였다. 그래서 누군가에게 부담을 주고 싶지 않았다"며 "'민이랑 평생 열심히 살아야겠다'고 생각했는데 정말 좋은 분을 만나게 됐다"고 재혼을 결심한 이유를 털어놨다.

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또한 남편에 대해 "일반인이라 조심스럽다"면서도 "편안하게 아이를 받아들이고 본인이 할 수 있는 만큼 자연스럽게 가족이 되어줬다"고 고마움을 전했다. 이어 "고민이 있을 때마다 기도했는데 계속 만나게 되는 인연이 이어졌고, 그 과정에서 '이 사람이구나'라는 확신이 들었다"고 밝혔다.

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시부모에 대한 감사도 잊지 않았다. 오윤아는 "부모님께서 민이를 친손자처럼 따뜻하게 품어주셨다. 정말 쉽지 않은 일이고 인연이 아니면 불가능했을 것"이라고 말했다.

끝으로 그는 "결혼을 결정한 지는 꽤 됐지만 어떻게 말씀드려야 할지 조심스러웠다"며 "결혼 후에도 변함없이 열심히 살아가겠다. 지금처럼 민이도 많이 응원해 달라"고 팬들에게 진심을 전했다.

오윤아는 2007년 비연예인과 결혼해 아들 민 군을 얻었으며, 2015년 이혼 후 홀로 아들을 양육해왔다.

olzllovely@sportschosun.com