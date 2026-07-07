유승준, 입국 포기하더니 미국서 활짝 웃었다...실버 버튼 받고 언박싱

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 가수 유승준이 유튜브 구독자 10만 명을 돌파하며 실버 버튼을 인증했다.

Advertisement

유승준은 7일 "드디어 10만 구독자, 사랑합니다. 곧 100만 유튜버!"며 영상을 공개했다.

유승준은 유튜브 본사에서 받은 실버 버튼을 품에 안은 채 기쁨을 감추지 못했다.

그는 실버 버튼이 담긴 상자를 직접 공개하며 언박싱을 진행했고, "고소장 아닙니다. 청첩장 절대 아니다"라고 농담을 던지며 들뜬 마음을 드러냈다.

Advertisement

이어 실버 버튼을 바라보던 유승준은 "진짜 쉽게 받을 줄 알았다"며 구독자 10만 명을 달성하기까지 쉽지 않았던 과정을 돌아봤다.

Advertisement

그는 "10만 구독자가 생긴 게 중요한 게 아니라 아직도 많은 분들이 관심 가져주시고 찾아와 주신다는 게 감사하다"며 "새로운 버튼을 받았으니까 우리 100만은 좀 빨리 갑시다"라고 말하며 환하게 웃었다.

또 "이제 시작이다. 여러분도 도전할 일이 있으면 빨리 도전하시고, 열심히 긍정적으로 화이팅하시길 바란다. 건강한 정신은 건강한 몸에서부터 온다"고 응원의 메시지를 전했다.

Advertisement

마지막으로 유승준은 "받으니까 좋네요. 생각보다 많이. 쉽지 않았던 만큼 더 오래 기억에 남을 것 같습니다"라며 "숫자보다, 이 버튼보다 여기까지 함께해 주신 분들이 더 소중하고 감사하다"고 구독자들에게 감사의 마음을 전했다.

Advertisement

한편 유승준은 1997년 데뷔해 '가위', '나나나', '열정' 등을 연이어 히트시키며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2002년 군 입대를 앞두고 미국 시민권을 취득하면서 병역 기피 논란에 휩싸였고, 이후 법무부의 입국 금지 조치를 받았다.

그는 재외동포(F-4) 비자 발급을 둘러싸고 정부와 법적 다툼을 이어오고 있다. 두 차례 대법원에서 승소했지만 비자 발급은 이뤄지지 않았으며, 현재는 세 번째 비자 발급 거부 처분 취소 소송의 항소심이 진행 중이다.

최근 유승준은 유튜브 채널을 통해 '할 만큼 했습니다. 이제는 그만하려고 합니다'라는 영상에서 "지금은 한국에 들어가는 것이 큰 의미가 없다"며 "제가 아무리 설명하고 고백해도 결국 병역 문제나 욕설 논란 같은 이야기만 남았다. 왜 그런 선택을 하게 됐는지에 대한 과정과 배경은 관심을 받지 못했고 결과적으로 비난만 남았다"라는 심경을 밝히기도 했다.

shyun@sportschosun.com