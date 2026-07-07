이주승, 1억 상금 기부하더니..10년째 경차 타는 반전 검소함 '훈훈'

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이주승이 숏드라마 감독 서바이벌 프로그램 우승 상금 1억 원을 기부한 가운데, 평소 검소한 생활 방식까지 알려지며 훈훈함을 더하고 있다.

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6일 이주승의 소속사 빅보스엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 "서바이벌 1등 이주승을 어디까지 아시나요?"라는 제목의 게시물을 공개했다.

공개된 게시물에는 이주승의 집과 자동차, 가족관계 등 그의 소탈한 일상이 담겼다. 특히 이주승은 혼자 살기에 적당한 아늑하고 포근한 분위기의 집에서 생활하고 있는 것으로 알려져 눈길을 끌었다.

무엇보다 시선을 사로잡은 것은 그의 자동차였다. 이주승은 10년이 넘는 시간 동안 경차를 타고 있는 것으로 전해졌다. 화려함보다 실용성을 택한 그의 검소한 소비 습관은 앞서 1억 원의 우승 상금을 선뜻 기부한 통 큰 행보와 맞물려 더욱 깊은 인상을 남겼다.

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평소 꾸밈없는 일상과 소탈한 매력으로 사랑받아온 이주승은 거액의 상금을 사회에 환원하면서도 자신의 삶에서는 절약과 실용을 이어가는 모습으로 많은 이들의 공감을 사고 있다.

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이를 접한 누리꾼들은 "기부는 크게 하고 본인은 검소하게 산다", "진짜 멋있는 사람", "선한 영향력의 좋은 예", "더 잘됐으면 좋겠다" 등의 반응을 보이며 응원을 보내고 있다.

평소 꾸밈없는 일상과 진정성 있는 매력으로 사랑받아온 이주승은 이번 선행을 통해 다시 한번 '선한 영향력'을 입증했다.

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한편 이주승은 ENA·라이프타임 채널 예능 '디렉터스 아레나'에서 진행된 숏드라마 감독 서바이벌에 참가해 최종 우승을 차지했다. 그는 우승 상금 1억 원 전액을 한부모 가정을 위해 기부하며 의미 있는 나눔을 실천해 많은 이들의 박수를 받았다.