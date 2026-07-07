딘딘, '손흥민 저격' 논란 4년 만에 입 열었다…"소신병 걸려 2주간 못 나가"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 딘딘이 2022 카타르 월드컵 당시 불거졌던 이른바 '손흥민 저격' 논란을 다시 언급하며 솔직한 심경을 털어놨다.

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7일 공개된 '알딸딸 참견'에는 딘딘을 비롯해 허경환, 안재현, 뮤지, 문세윤 등이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 딘딘은 과거 월드컵 시즌 축구 프로그램에 자주 출연했던 일을 떠올리며 "전문가들은 방송에서는 '16강 갈 수 있다'고 말하지만 카메라가 꺼지면 '쉽지 않다'고 이야기하더라"고 운을 뗐다.

이어 "그걸 듣다 보니 나도 괜히 '소신을 말해야 한다'는 병에 걸렸다"며 "라디오 생방송에서 '왜 자꾸 희망회로를 돌리냐. 못 가는 거 다 알면서'라고 말했다"고 당시를 회상했다.

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하지만 발언은 예상보다 훨씬 큰 후폭풍을 불러왔다. 딘딘은 "다음 날 '손흥민 저격'이라는 기사가 나오더라. 일이 점점 커져 친구들한테도 '술자리에서 할 이야기를 왜 방송에서 했냐'는 연락을 많이 받았다"고 말했다.

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특히 한국이 포르투갈을 꺾고 극적으로 16강 진출을 확정한 순간은 더욱 잊지 못한다고 밝혔다. 딘딘은 "하필 그때 코로나에 걸려 집 밖에도 못 나가고 있었다. 골이 들어가는 순간 나도 너무 기뻤는데, 동시에 '이제 큰일 났다'는 생각이 들었다"며 "계속 기사가 올라오는데 밖에도 못 나가고 2주 동안 자성의 시간을 가졌다"고 털어놨다.

그러면서 "그때 정말 많이 반성했다. '16강을 바라지만 쉽지는 않을 것 같다'고 말했으면 됐을 텐데 표현이 너무 강했다"고 후회했다.

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이어 "그 이후로 4년 동안 계속 사과하고 다녔다"며 웃었고, 주변 출연진은 "이제는 아무도 월드컵 전망을 안 물어보지 않느냐"고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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olzllovely@sportschosun.com