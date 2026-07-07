옥주현, 연이틀 김호영 비판 "옥장판 논란으로 피해 막심...반드시 해명해야"

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[스포츠조선 김준석 기자] 뮤지컬 배우 옥주현이 4년전 '옥장판' 논란과 관련해 후배 뮤지컬 배우 김호영을 비판했던 옥주현이 "변명이든 진실이든 한 번쯤은 떳떳하게 해명해야 한다"고 재차 날을 세웠다.

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옥주현은 7일 엑스포츠뉴스와의 인터뷰에서 "김호영은 나보다 오래 뮤지컬계에 몸담고 있었고 뮤지컬을 사랑하는 사람"이라며 "이런 소란을 일으킨 장본인으로서 변명이든 진실이든 한 번쯤은 떳떳하게 해명해야 할 필요가 있다고 생각한다"고 말했다.

이어 "오랜 세월 뮤지컬이라는 장르에서 내가 할 수 있는 최선의 노력과 최선의 퍼포먼스를 보여주기 위해 노력했다. 그런데 한순간 '옥장판'이라는 프레임에 갇혀 작품을 할 때마다 논란이 됐다"고 심경을 밝혔다.

옥주현은 최근 팬 소통 플랫폼을 통해 2022년 '옥장판' 논란을 다시 언급하며 "몇 년 동안 기사 제목마다 '옥장판'이라는 수식어가 따라다녔다"고 토로했다.

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그는 당시 촬영했던 광고가 5일 만에 폐기됐고 위약금을 세 배 물어야 하는 등 적지 않은 피해를 입었다고 밝혔다.

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또한 "씌어지지 않아도 될 '옥장판' 이미지 때문에 너무 괴로웠다. 한순간도 괜찮은 적이 없었다"며 "후배 이지혜도 실력으로 캐스팅됐지만 축하받지 못했고 눈물로 날을 지새웠다. 그 모습을 지켜봐야 했던 것이 더 힘들었다"고 말했다.

이어 "제작사 역시 작품이 아닌 다른 이슈로 주목받으면 힘들지 않나. 4년 동안 작품에 들어갈 때마다 프로덕션에 피해를 주게 됐다"며 "나 때문에 생기는 논란 없이 작품이 시작됐으면 좋겠다는 생각에 내달 개막하는 작품도 모두를 위해 출연하지 않기로 결정했다"고 설명했다.

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'옥장판' 논란은 지난 2022년 뮤지컬 캐스팅을 둘러싼 잡음 속에서 시작됐다. 당시 김호영은 자신의 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올렸고, 이를 두고 옥주현을 겨냥한 것이 아니냐는 해석이 제기됐다. 이후 옥주현 측은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했으나, 이후 고소를 취하했다. 당시 김호영 소속사는 양측이 원만하게 화해했다고 밝힌 바 있다.

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narusi@sportschosun.com