'90세' 신구, 신동엽과 시원한 맥주 먹방 "술집 들어갈 때가 제일 행복"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 신구가 아흔의 나이에도 변함없는 '술 사랑'을 드러내며 특유의 유쾌한 입담으로 웃음을 안겼다.

Advertisement

6일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 말미에는 배우 지진희와 홍석천 편의 다음 회 예고 영상이 공개됐다. 다음 화 게스트로는 연극 '베니스의 상인'에 함께 출연 중인 신구, 조달환, 이상윤이 출연해 신동엽과 술자리를 가졌다.

영상에서 신동엽은 신구를 반갑게 맞이하며 나이를 물었고 조달환은 "선생님께서 지난해 구순을 맞으셨다"고 소개했다. 신구는 "어느새 그렇게 나이를 먹었다"고 웃으며 답한 뒤, 술 이야기가 나오자 특유의 재치를 쏟아냈다. 그는 "술 마시는 사람은 즐겁게 마셔야 한다"며 "공짜 술이 제일 맛있다"고 말해 모두를 폭소케 했다.

조달환도 신구의 남다른 술 사랑을 전했다. 그는 "선생님께 '술 한잔하는 게 제일 좋으시죠?'라고 여쭤봤더니 '그건 중요하지 않아. 술집 문을 열고 들어갈 때가 제일 행복해'라고 하셨다"고 밝혔다. 이어 "'술집 문을 나올 때가 제일 슬프다'고도 하셨다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

신구는 시원한 맥주를 들이켜며 여전한 주량을 자랑하기도 했다. 신동엽이 "선생님, 맛있죠?"라고 묻자 그는 "더워서 시원하다"고 답하며 미소를 지었다. 이후 신동엽이 신구의 대표 유행어인 "니들이 게맛을 알아"를 언급하자, 신구는 "니들이 신동엽을 알아?"라고 재치 있게 받아쳐 후배들의 박수를 받았다.

Advertisement

예고 영상 말미에는 신구가 후배 배우들과 함께 2차 술자리까지 이어가는 모습이 담겨 본 방송에 대한 기대감을 높였다.

한편 신구는 1936년생으로 지난해 90세를 맞은 국내 최고령 현역 배우 중 한 명이다. 여전히 무대와 방송을 넘나들며 왕성한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com