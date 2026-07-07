정웅인·박해미 소속사, 돌연 폐업 "대표 지병으로 별세, 모든 업무 중단" [전문]

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 정웅인, 박해미 등이 속한 PA엔터테인먼트가 폐업 소식을 알렸다.

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PA엔터테인먼트(이하 PA엔터) 측은 7일 "PA엔터테인먼트의 윤성은 대표님께서 지병으로 별세하셨다. 이에 따라 PA엔터테인먼트는 모든 매니지먼트 업무를 중단하며, 내부 논의 끝에 폐업 절차를 진행하기로 결정하였다"고 밝혔다.

이어 "그동안 PA엔터테인먼트와 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사 드리며, 갑작스러운 소식으로 심려를 끼쳐드린 점 너른 양해 부탁 드린다"고 덧붙였다.

한편, PA엔터테인먼트는 2018년 설립, 배우 박해미, 정웅인, 오승아, 주광현 등의 배우들이 소속됐다.

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wjlee@sportschosun.com

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다음은 PA엔터테인먼트 측 입장 전문

PA엔터테인먼트의 윤성은 대표님께서 지병으로 별세하셨습니다.

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이에 따라 PA엔터테인먼트는 모든 매니지먼트 업무를 중단하며, 내부 논의 끝에 폐업 절차를 진행하기로 결정하였습니다.

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그동안 PA엔터테인먼트와 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 갑작스러운 소식으로 심려를 끼쳐드린 점 너른 양해 부탁드립니다.

감사합니다.