"최민수, 스태프 밥 안 먹였다고 화내…다 먹을 때까지 촬영 안 한다고" 미담 공개

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 최민수의 미담이 공개됐다.
예능 카메라 감독이었다는 네티즌 A씨는 6일 SNS에 최민수와 촬영했던 일화를 공개했다. 최민수의 집에 가서 촬영을 준비 중이었다는 A씨는 "아침 일찍 가서 카메라 세팅하고 있는데 최민수 님이 나한테 밥 먹었냐고 물어봤다. 난 그냥 '안 먹었습니다' 했는데 그게 엄청난 사건의 불씨가 됐다"며 "갑자기 표정이 싹 굳더니 PD를 찾더라. '내가 스태프들 밥 다 먹이고 일 시키라 했지? 너 혼자 샌드위치 먹고 있냐?' 화를 엄청 내면서 PD를 혼냈다"고 밝혔다.
A씨는 "그러고는 나한테 식탁에 앉으래. 앉았더니 내 밥이 차려졌다. 최민수 님 드실 밥이랑 같이 나왔다. 다 먹을 때까지 촬영 안 한다더라"라며 "근데 그때 나는 막내였다. 30명 가까운 스태프들이 다 지켜보는데 밥이 넘어가겠냐. 후다닥 먹고 일어나려 했는데 '내 먹는 속도에 맞춰서 먹어'라고 했다. 그래서 다들 보는 앞에서 최민수님 먹는 속도 맞춰가며 밥을 다 먹었다. 감사한데 진짜 부담스러웠다"고 밝혔다.
그러면서 A씨는 "막내들 잘 챙긴다는 얘긴 들었는데 막상 당사자가 되니까 느낌이 달랐다"며 "현장에서 제일 높은 사람이 제일 바닥에 있는 막내부터 챙기는 게 진짜 멋있었다"고 최민수에게 고마워했다.
이어 또 다른 네티즌 B씨도 답글을 통해 "저도 '런닝맨' 촬영 때 최민수 배우님께서 '너도 수영장에서 놀아'라고 말씀해주셨다"며 최민수의 훈훈한 면모를 공개했다.
한편, 배우 최민수는 미스코리아 출신 강주은과 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다.
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