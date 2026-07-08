"이게 축구야!" 모하메드 살라 NO PK→아르헨티나 결승골 폭발…'이집트가 억울하게 당했다' 판정 논란 일파만파

사진=EPA 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]아르헨티나-이집트 경기 결과에 팬들이 분노하고 있다.

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영국 언론 '더선'은 8일(이하 한국시각) '팬들은 월드컵에서 아르헨티나가 승리한 뒤 이집트가 불공정한 판정을 받았다고 주장했다'고 보도했다.

아르헨티나와 이집트는 8일 미국의 애틀랜타 스타디움에서 2026년 북중미월드컵 16강전을 치렀다. 시작은 이집트가 좋았다. 전반 15분 야셰르 이브라힘, 후반 22분 모스타파 지코의 득점으로 2-0 리드를 잡았다. 반면, 아르헨티나는 '축구의 신' 리오넬 메시가 페널티킥을 실축하는 등 어려움을 겪었다.

경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 아르헨티나는 후반 34분 크리스티안 로메로를 시작으로 메시, 엔조 페르난데스가 연달아 득점포를 가동하며 불과 13분 만에 경기를 뒤집었다. 아르헨티나가 3대2로 승리하며 8강행티켓을 거머쥐었다. 아르헨티나는 12일 미국의 캔자스시티 스타디움에서 4강행 티켓을 놓고 경기한다.

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'더선'은 '팬들은 아르헨티나의 결승골은 인정돼선 안 됐다고 주장했다. 득점 전 장면에서 모하메드 살라가 파울을 당한 것처럼 보였다. 그러나 그 직후 아르헨티나가 결승골을 넣어 승리를 챙겼다'고 했다.

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이 매체에 따르면 팬들은 '아르헨티나가 세 번째 득점하기 전에 살라가 페널티 에어리어에서 파울을 당했다. 심판은 비디오 판독(VAR)도 하지 않고 아르헨티나의 골을 인정했다', '이집트가 억울하게 당했다', '심판이 이집트에 페널티킥을 주지 않았다' 등의 반응을 보였다.

로이 킨 해설위원은 "강팀들은 이런 판정에서 유리한 위치를 차지하는 것 같다. 물론 아르헨티나가 이뤄낸 성과를 폄하해선 안 된다. 판정은 유리하게 작용할 수도 있고 불리하게 작용할 수도 있다. 강팀들은 이런 판정에서 유리한 위치를 차지하는 것 같다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com