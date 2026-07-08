황보라, 25개월子 강아지가 핥은 빨대 나눠 쓰다 '두드러기'...결국 병원행에 "엄마가 미안"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 황보라가 예상치 못한 아들의 알레르기 반응에 크게 놀라며 급히 병원을 찾았다.

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지난 7일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 "아들 알러지 몰랐던 초보맘 황보라. 강아지 때문에 병원행 (feat.황보라 아들)"라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

영상 속 황보라는 아들 우인 군과 애견 카페를 찾은 가운데 우인 군은 강아지와 자신이 마시던 음료를 나눠마셨다. 이에 발견한 황보라는 "안 된다"면서 다급하게 제지했지만, 이미 강아지가 핥은 빨대는 우인 군의 입으로 들어간 뒤였다. 황보라는 "강아지가 먹은 걸 네가 먹으면 어떡하냐"라며 바로 빨대를 압수했다.

그러나 잠시 후 우인 군은 간지러운 듯 몸을 연신 긁기 시작했다. 황보라는 단순 모기 물림이 아니라 생각, 급히 옷을 벗겨 상태를 확인한 결과 알레르기 반응인지 두드러기가 올라왔고 우인 군은 불편함에 눈물을 흘렸다.

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갑작스러운 알레르기 반응을 처음 마주한 황보라는 "엄마가 미안하다"라며 아들을 달랜 뒤, 정확한 진단을 위해 아들을 데리고 바로 병원으로 향했다.

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지난번 촬영 당시 강아지와 함께 촬영했던 우인 군. 당시에는 아무 문제가 없었던바. 황보라는 "그때는 짧았는데 여기는 강아지가 너무 많고 음료수도 같이 먹어서 그런 것 같다"라며 걱정했다.

병원에서 진료받은 우인 군은 다행히 증상이 심각한 수준은 아니었다. 다행히 알레르기도 살짝 가라앉은 상태. 의사 선생님은 "항히스타민제 먹어야 한다. 심하면 주사도 맞는데 주사 맞을 정도는 아니다. 지금 정도는 시럽이면 충분하다"라고 설명했다. 다행히 큰 이상은 없다는 진단을 받은 황보라는 "엄마가 미안하다"라면서 그제야 안도의 한숨을 내쉬었다.

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한편, 황보라는 2022년 배우 김용건의 차남이자 배우 하정우의 동생 김영훈과 결혼했으며, 2024년 5월 첫 아들을 출산했다.

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anjee85@sportschosun.com