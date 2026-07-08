남경주, 여성 제자 성폭행 혐의 오늘(8일) 첫 재판…혐의 전면 부인 속 '진실 공방' 예고

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[스포츠조선 김준석 기자] 뮤지컬 배우 남경주가 여성 제자를 성폭행한 혐의로 법정에 선다.

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혐의를 전면 부인하고 있는 남경주와 피해를 주장하는 여성 제자 측의 진실 공방이 본격적으로 시작될 전망이다.

서울중앙지방법원 형사13단독은 8일 남경주의 피감독자간음 혐의 사건 첫 공판기일을 진행한다.

남경주는 지난해 서울 서초구에서 자신이 지도하던 여성 제자 A씨를 상대로 성폭행을 시도한 혐의를 받고 있다. 경찰 조사 과정에서 남경주는 혐의를 강하게 부인한 것으로 알려졌다.

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그러나 경찰은 피해자 진술과 당시 정황 등을 종합적으로 검토한 끝에 혐의가 인정된다고 판단해 사건을 검찰에 송치했다.

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이후 서울중앙지검 여성아동범죄조사2부는 지난 5월 남경주를 피감독자간음 혐의로 불구속 기소했다.

피감독자간음죄는 보호·감독 관계에 있는 사람에게 지위나 영향력을 이용해 위력을 행사한 경우 적용되는 혐의다.

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이번 재판에서는 두 사람의 관계와 당시 위력 행사 여부, 사건 당시 상황 등이 핵심 쟁점이 될 것으로 보인다.

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재판에 앞서 남경주 측은 검찰에 형사조정을 요청했지만, A씨가 합의 의사가 없다는 뜻을 밝히면서 조정은 성사되지 않은 것으로 전해졌다.

당초 첫 공판은 지난달 열릴 예정이었지만, 남경주 측이 기일 변경을 신청하면서 이날로 연기됐다. 이 과정에서 변호인단도 새롭게 꾸린 것으로 알려졌다.

1963년생인 남경주는 한국 뮤지컬계를 대표하는 1세대 배우다. 1985년 뮤지컬 '포기와 베스'로 데뷔한 이후 '아가씨와 건달들', '레미제라블', '그리스', '브로드웨이 42번가', '삼총사', '서편제', '썸씽 로튼' 등 다수의 작품에서 활약하며 대중의 사랑을 받아왔다.

사건이 알려지기 전까지 무대 활동을 이어왔던 남경주는 지난해 공연한 뮤지컬 '더 쇼! 신라-경주'를 마지막으로 활동을 중단한 상태다. 논란 이후 공연예술학부 부교수 직위에서도 해제됐으며, 현재는 소속사 없이 활동을 중단한 채 별도의 공식 입장을 내놓지 않고 있다. 기존 SNS 계정 역시 삭제한 상태다.

narusi@sportschosun.com