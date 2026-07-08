"뺨 때리고 팬티 찢어"…송진우, ♥日아내 '충격적' 실체 폭로 ('동상이몽')

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 송진우가 일본인 아내 미나미의 예측 불가한 행동을 폭로하며 웃음을 안겼다.

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지난 7일 방송된 SBS 예능프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명' 방송 말미에는 다음 주 예고편이 공개됐다.

새 운명부부로 합류한 송진우와 미나미는 시작부터 하이텐션 케미를 뽐내며 강렬한 존재감을 드러냈다.

예고편에서 송진우는 아내 미나미의 엉뚱한 매력을 소개하며 "처음에는 액션배우인 줄 알았다"고 말문을 열었다.

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이어 "뺨을 때리고 제 팬티를 찢어놓은 적도 많다"고 폭로해 모두를 놀라게 했다.

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이에 미나미는 당황하는 대신 "제가 한 게 맞다"고 쿨하게 인정했다.

이어 "입으면 밑이 없는 것이다"라고 태연하게 설명해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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이들 부부의 승부욕도 공개됐다.

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송진우는 "대결 아닌 대결을 한다. 집 안에서 한일전이 펼쳐진다"고 밝혔고, 두 사람은 서로를 웃기기 위한 예능 대결을 펼치며 남다른 흥을 자랑했다.

예고편만으로도 범상치 않은 입담과 유쾌한 부부 케미를 선보인 송진우, 미나미 부부가 '동상이몽2'에서 어떤 일상을 공개할지 기대가 모인다.

narusi@sportschosun.com