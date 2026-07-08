"옥장판 프레임 해명하라" 옥주현, 4년만 작심 요구…김호영 대응할까

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[스포츠조선 정안지 기자]뮤지컬 배우 옥주현이 자신을 둘러싼 치명적인 논란이었던 일명 '옥장판 사태'에 대해 4년 만에 침묵을 깨고 작심 발언을 쏟아냈다. 이에 뮤지컬 배우 김호영의 입에 다시 한번 연예계의 이목이 쏠렸다.

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옥주현은 8일 자신의 SNS를 통해 장문의 심경 글을 게재하며 그동안 감춰둔 속내를 가감 없이 드러냈다.

옥주현은 "그동안 괜찮은 척하며 침묵하는 것이 최선이라 생각했지만, '옥장판'이라는 프레임은 사라지지 않고 내 이름 앞에 붙은 별명이 되어 오랜 시간 그 말이 만들어낸 의혹과 조롱, 비난을 감당해야 했다"며 극심했던 정신적 고통을 토로했다.

앞서 지난 2022년 뮤지컬 '엘리자벳' 캐스팅 논란 당시 김호영은 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올렸고, 이를 두고 옥주현을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 확산했다.

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논란이 커지자 옥주현과 뮤지컬 '엘리자벳' 제작사 EMK뮤지컬컴퍼니는 관련 의혹을 부인했고, 옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했다. 이후 옥주현은 고소를 취하했으나 그를 향한 '옥장판' 프레임은 사라지지 않았다.

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옥주현은 당시 고소를 취하했던 배경에 대해 "더 이상 논란을 키우고 싶지 않았다"라고 밝혔다. 그러면서 당시 김호영 측으로부터 "누나를 저격한 적이 단 한 번도 없다", "친구 아버지의 옥장판을 홍보하기 위해 올린 글이었다"는 설명을 듣고 문제를 덮었음을 밝혔다.

그러나 대중의 '옥장판' 프레임은 사라지지 않았고, 옥주현은 실제 이미지 실추는 물론 광고와 작품 활동에까지 심각한 타격을 입어 결국 작품에서 하차하는 결정까지 내려야 했다고 고백했다.

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옥주현은 "다만, 그 말이 정말 나를 향한 것이 아니었다면 왜 그렇게 많은 사람이 나를 떠올렸는지, 그리고 그로 인해 발생한 피해와 상처에 대해 왜 단 한 번도 대중 앞에서 설명되지 않았는지 묻고 싶다"며 김호영의 해명에 대한 의구심을 직접적으로 표출했다.

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그러면서 옥주현은 "나는 내 이름이 더 이상 '옥장판'이라는 조롱으로 소비되지 않기를 바란다"라고 덧붙였다.

과거 뮤지컬계 고소전까지 치달으며 연예계를 뒤흔들었던 두 사람의 악연이 다시 수면 위로 떠오른 가운데, 현재 해외에 머무는 것으로 알려진 김호영이 과연 답변을 내놓을지 귀추가 주목된다.

anjee85@sportschosun.com