"눈빛 쎄해, 무조건 이혼" 김지영, ♥윤수영 향한 악플에 속상함 토로

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[스포츠조선 정유나 기자] '하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 남편 윤수영을 향한 악플에 속상함을 드러냈다.

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7일 김지영의 유튜브 채널에는 '연프 나온 지 3년 지난 사람은 어떻게 살까 | Q&A'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 김지영은 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.

특히 '동상이몽' 출연 당시 받은 악플에 대해 언급하며 "남편과 관련된 악플들은 되게 많이 많이 속상했다. 예능에 나온 남편의 모습은 수없이 많은 카메라와 사람들 사이에서 뻣뻣하게 경직되고 굳은 긴장한 사람의 모습이라고 생각해 주시면 될 것 같다"라고 말문을 열었다.

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김지영은 "저는 제 남편을 아니까 음침해 보이는 눈이 긴장했을 때 나오는 표정이라는 거를 아는데, 시청자분들은 그런 걸 모르시니까 악플이 달려 많이 속상하긴 했다"며 "요즘 좀 악플 수위가 세긴 하다. '관상이 쎄하다. 몇 년 안에 무조건 이혼한다' 이런 댓글들 많았다"라고 털어놨다.

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그러면서 김지영은 댓글들에 대해 "저와 관련된 건 '가식적이다. 삶이 전부 연기같다. 남자한테 의존하려 하는건가?' 이런 부분이 많았다. 오빠에게는 '눈빛이 너무 쎄하다. 말하는 것만 봐도 자기중심적인 게 드러난다' 이런 것들이 있었다"라고 언급하며 "거기에 나오는 모습이 저희의 모습이 아니라고 할 수는 없겠지만, 그런 면도 있고 다른 면들도 있는거지 않느냐. 요즘 사람들이 다른 사람을 좀 더 폭넓게 지켜봐 줘야 되지 않나 하는 생각이 드는 것 같다"라고 소신을 전했다.

이어 "1분짜리 쇼츠로 그 사람의 모든 걸 판단하기도 어려운 거고, 요즘엔 굉장히 자극적으로 발췌도 많이 하시지 않느냐. 그렇기 때문에 서로에게 좀 더 다정할 필요가 있지 않을까 싶다"라고 말했다.

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한편 김지영은 지난 2월 국내 최대 유료 독서모임 커뮤니티인 트레바리 창업자 윤수영과 결혼식을 올렸다. 당초 4월 결혼을 계획했으나 임신 소식을 전하며 결혼 시기를 앞당겼고, 결혼과 임신 소식을 함께 알리며 많은 축하를 받았다.

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jyn2011@sportschosun.com