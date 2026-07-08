"월드컵 조작됐다, 명백한 편파 판정" 이집트 공격수 극대노 폭탄 발언..."심판이 경기 지배해"

EPA연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]리오넬 메시와 아르헨티나가 극적인 역전승으로 8강에 진출한 가운데, 페널티킥 판정과 골 취소 등 핵심 장면에서 손해를 본 이집트의 불만이 터져 나왔다.

Advertisement

이집트는 8일(한국시각) 미국 조지아주 아탈란타 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 16강전에서 2대3으로 극장패를 당했다. 이번 패배로 이집트는 대회에서 탈락했다.

이집트 공격수 모스타파 지코는 경기 후 방송사 인터뷰에서 이번 경기가 조작됐다고 강하게 주장했다. 지코는 "심판이 완전히 경기를 지배하고 있다. 명백하고 확실한 편파 판정이다. 선수들의 모든 노력이 완전히 무너지고 있다. 경기 시작부터 우리에게 불리하게 작용하고 있다. 아르헨티나를 2-0으로 이기고 있는 상황에서 이런 식으로 경기가 끝나서는 안 된다. 이건 조작된 대회"라고 목소리를 높였다.

이어 "팬분들을 기쁘게 해드리고 싶었는데, 그러지 못했다. 하지만 정말이지 이건 우리 손을 떠난 일이었다. 심판의 손에 달린 일이었다. 이번 대회는 애초에 누구를 위한 것인지 눈에 뻔히 보였다. 아르헨티나의 월드컵 우승을 축하한다. 이제 더 이상 말할 필요도 없다"며 분을 삭이지 못했다.

EPA연합뉴스

지코의 격앙된 반응에는 이유가 있었다. 그는 이날 후반 13분 이집트의 두 번째 골까지 직접 터뜨리며 아르헨티나를 벼랑 끝으로 몰아넣은 장본인이었다. 골키퍼 에밀리아노 마르티네스를 제치고 근거리에서 침착하게 마무리한 골이었다. 2-0으로 앞서나가며 사상 첫 월드컵 8강 진출이 눈앞에 보이는 듯했다. 하지만 비디오 판독(VAR) 끝에 이 골은 취소됐다.

Advertisement

물론 지코는 후반 23분 역습에서 득점에 성공했고, 이집트는 간격을 벌리는데 성공했다. 그러나 아르헨티나가 후반 34분부터 대역전 드라마를 만들어내면서 이집트가 탈락하고 말았다.

Advertisement

그러나 제3자 시선에서 보면 크게 논란이 될 법한 장면은 많지 않았다는 것이 중론이다. 지코의 골이 취소된 장면은 정당한 판정으로 평가된다. 이집트가 역습에 나서기 전 수비수가 리산드로 마르티네스의 발을 밟는 모습이 화면에 명백하게 잡혔기 때문이다. 공격 전개 과정에서의 반칙인 만큼 득점 취소는 규정에 따른 정상적인 절차였다. 아르헨티나에 페널티킥이 선언됐던 장면 역시 마찬가지다. 니콜라스 탈리아피코가 페널티박스 안에서 이집트 수비수에게 명백한 반칙을 당한 상황이었고, 이를 근거로 내려진 판정에는 무리가 없었다.

EPA연합뉴스

결국 두 판정 모두 규정과 화면상 근거가 뚜렷했던 만큼, 지코의 '조작된 대회' 발언은 패배에 따른 격한 감정이 앞선 것으로 보인다는 시각이 우세하다.