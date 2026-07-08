백진희, 재테크 성공 비결 "주식 무조건 해야, 코로나 때부터 금융 공부"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 백진희가 자신만의 재테크 철학과 주식 투자 경험을 솔직하게 공개했다.

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6일 백진희의 유튜브 채널에는 '백진희 | 뼈아픈 과거 고백.. ?? 힘들어도 주변에 징징대지 못하고 버텨내야 했던 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 백진희는 재테크를 열심히 해야 한다고 강조해 눈길을 끌었다. 그는 "돈은 벌 때 모아야 한다. 난 열심히 모았다"며 "모으는 것도 중요하지만 나한테 투자하는 돈은 또 아끼지 말아야 하는 것 같다. 피가 되고 살이 되고 그 시기에 할 수 있는 게 또 있는 것 같다"고 소신을 밝혔다.

이어 자산 관리 방법에 대해서도 설명했다. 백진희는 "난 은행을 열심히 다녀서 은행에 있는 상품, 보험 이런 것도 하고 또 재작년 누가 주식을 한 번 해보라 해서 맛보기 식으로 해서 주식도 조금씩 하고 있다"고 전했다.

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주식 투자에 대한 생각도 덧붙였다. 백진희는 "주식은 무조건 해야된다. 그리고 내가 '돈의 심리학' 책을 추천하지 않았나. 내가 엄청 금융 공부를 했다. 코로나 기간 때부터 주식을 한 건 아니었지만 그때부터 그런 책을 한 5권 정도 보면 약간의 혜안이 생기는 것 같다"고 말했다.

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또 그는 주식 투자를 어렵게만 생각할 필요는 없다며 "찾아보면 된다. 처음엔 큰 돈 말고 작게 나눠서 시작해야 한다"고 초보 투자자들을 위한 조언도 전했다.

jyn2011@sportschosun.com